高雄某高中學生當老師面互毆 3打1女師勸不動

網傳高雄某高中學生昨天在教室發生衝突，3名學生聯手不管老師阻止，與1名身材較魁梧的同學一陣互毆推打，把自教室課桌椅也打翻。事後校方報警處理。警方表示，雙方家長暫不提告，由校方及教育局處理全案。

高中學生教室互毆的影像，昨天流傳網路，4名學生相互推倒互毆，其中3名學生圍著1名身材較魁梧的同學，其他學生紛紛走避，女老師上前勸阻，但4名學生起身後仍繼續第二回合互毆。

校方報警後，高雄市警方趕去學校處理，學生已經送醫。警方表示，雙方互毆受受傷的傷害罪，是告訴乃論，家長不願提告，由校方處理。

今天上午教育局表示，事發於昨天中午用餐時間，校方了解，4名學生間用餐時因開門進教室時碰撞，口角糾紛後有肢體衝突，老師不斷勸阻學生，並立即請教官入班處理，3名學生受傷，由教官陪同送醫，事後導師及行政團隊也同步介入處理。

教育局表示，對此次學生衝突事件，校方將續行調查及輔導管教事宜，讓學生安心就學。 高雄某高中學生在教室衝突。圖／擷取自「黑色豪門企業」

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