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推門碰撞起口角 高市小港某高中驚傳霸凌打到腦震盪！3人送醫
高雄市小港某高中昨天傳出校園霸凌事件，起因疑似一起推門碰撞意外，學生起口角進而引發肢體衝突，造成5、6名學生互毆暴打，3名學生送醫治療，其中2人疑有輕微腦震盪、1人擦傷。高市教育局表示，對校園暴力零容忍，事發原因正在了解中。
小港某高中疑似發生校園霸凌及暴力事件，約5、6名高二生在教室裡圍毆暴打同學，朝著頭部猛捶，甚至有人飛踢猛踹，學生瘋狂在教室追打，桌椅都被推倒，遭波及學生尖叫連連，有人勸架、也有人大喊「要打出去打」，還有女學生被當場嚇哭，現場亂成一團。
校方初步說明，昨天上午第四節下課後是中午用餐時段，一名學生推門撞到人未道歉，引發其他學生不滿，爆發口角糾紛，同學見狀通報老師教官制止，將3名學生送醫治療，2人疑輕微腦震盪、1人擦傷，經檢查後均無大礙，家長隨後趕到醫院接小孩回家觀察，3人今天未到校。
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