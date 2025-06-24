玉山國中教師翁瑜旻獲杏壇芬芳獎 校長：神明認證的好老師

嘉義市玉山國中教師翁瑜旻榮獲教育部114年杏壇芬芳獎，學校以她與5名學生師生事蹟，推薦她是「孩子的心靈捕手-讓孩子找回信任自己的勇氣」，獲獎實至名歸，校長鄭振銘還透露她是「神明認證推薦的好老師」故事。

鄭振銘說，擔任老師是既豐富又忙碌工作，如果不能充分掌控教學氣氛，了解教學的目標，體認教育理念，帶著一點點傻勁，為著一點點理想付出，「教師」這職務就可能變得既忙亂又無趣。而翁瑜旻老師就是帶有一點點傻勁的老師。

各校為好管教學生，不斷以改變環境當條件，將表現失常學生驅離學校，也造成學校安排轉學生困擾，鄭振銘說，當大多老師見到轉學生避之唯恐不及，翁瑜旻卻抱著完全不同心態，不斷主動向求助轉學生及適應不良的學生伸出援手，更重要的轉學生的入班，她都費力安排，只為讓轉學生感受到接納的新環境，重啟學習契機。家長學生絕對可以感受到她的濃濃善意及慈心。

老師職責不只是為出色的經師，當學生生命中的貴人才是身為老師最重要的使命。鄭振銘說，翁瑜旻老師就是這樣的人師。有位轉學家長拜託學校務必通融安置子弟於特定班，提出奇特而令人無法相信的理由—神明指示，家長懇心說明令人難採納理由，這位被指定的班導師就是翁瑜旻。

鄭振銘說，同事多玩笑說她認真到神明都說好，而這位神明認證的老師也為不計其數的失落學子伸出真誠援手，關於她對教育的真心關懷與教學貢獻令人讚嘆。泰戈爾曾說用生命影響生命：「把自己活成一道光，因為你不知道誰會藉著你的光，走出黑暗。」她正是那道為教育而綻放的光芒。

她以真誠與愛心照亮孩子的生命旅程，成為學生心中的依靠與力量，使那些曾感到迷惘與無助的孩子，重新看見希望的曙光。她深信「天助自助者」，而她的陪伴，讓孩子們有勇氣邁出重生的第一步。

翁瑜旻說，「社會變遷快速，快得讓弱勢孩子無所適從，在挫折中不斷無助，沒有成績光環，沒有家人支撐與支持，看在眼裡真的是無比心疼，期許自己當孩子在校媽媽，在孩子徬徨無助陪他一段：在他人生低谷時拉他一把：在他成功喜悅時為他歡呼！」 嘉義市玉山國中教師翁瑜旻（右）榮獲教育部114年杏壇芬芳獎。圖／玉山國中提供

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