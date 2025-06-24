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嘉市校園AI警衛 校安不漏接

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

強化校園安全，嘉義市政府規畫「校園AI虛擬警衛」，結合智能影像電子圍籬、車牌辨識等，實現全天候24小時安全不漏接，今年編600萬元追加預算，昨獲市議會支持通過。市府表示，預計於12至15個國中小學校先行試做。

市府教育處長郭添財說，校園AI警衛有兩部分，其1是「AI智能影像電子圍籬」，用AI攝影機取代紅外線、以物聯網為基底，任何人員闖越圍籬時，攝影機辨識到身影，會把即時影像傳送到校方保全人員、校長、學務主任等手機，可第一時間趕到現場阻止外人入侵，此系統也能裝設在頂樓、水池等地點，避免進入危險區域。

郭添財指出，另個為「智能車牌辨識結合雲端辨識」，當外賓或家長的車輛要進入校區時，保全人員能透過雲端對講機跟外賓即時影像通話，確認是否開閘門，可協助學校保全人員同時管理多個門禁，有效記錄進出人員、次數、入校目的，有效解決假日多元營隊、社區里民入校之人力負擔之問題。

議會臨時會昨審追加預算，教育處提追加600萬元做校園AI虛擬警衛，另配合大業實中游泳池更新，也編列85萬元設置AI防溺偵測系統，有人員在泳池底部待太久或其他狀況發生，會發出通知訊息；兩案皆獲通過，不過議員黃思婷、蔡坤叡指出，教育處只有簡單口頭報告，要求再補相關資料。

嘉市家長協會副理事長蔡坤霖表示，校園AI警衛對校園安全有正面的幫助，樂見其成。

校園 嘉義 保全 AI

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