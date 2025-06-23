為提升績效偽造成績單！西松高中升學顧問遭訴 北市教育局回應了
任職北市西松高中IB課程蘇姓升學顧問及安姓課程協調員，為提升2人從事升學輔導績效，逾越西松高中授權，將16名自費參加蘇男升學輔導的學生成績恣意調高，北檢今依偽造文書罪嫌將兩人起訴。教育局表示，接獲通報後第一時間即成立輔導小組，並將老師調離原職務，並針對流程全盤檢討。
起訴書指出，蘇男與安男為提升自己輔導班級的成績，於去年10月替16名學生調高高一、高二共4學期各科分數，再以西松高中名義出具課程歷年成績證明，提供學生作為申請學校用途，全案經比對發現蘇男有偽造成績嫌疑，向校方反映後，移請市刑大報請北檢指揮偵辦，北檢依偽造文書等罪將兩人起訴。
教育局表示，接獲通報後即成立輔導小組，於同年11月兩次到校了解情況，請學校在不影響學習前提下，將受影響課程師資調整與處理，該校也針對課程師資及教學顧問妥適安排，參與IB課程學生學習權益不受影響，並完整提供學生升學進路輔導諮詢。
校方也針對疑似受影響學生進行相關輔導，並主動去函學生錄取國外大學，經各大學評估不影響學生錄取資格，教育局表示，已請學校針對課程協調員及升學顧問任免、成績單的製作與審核流程全盤檢討，於新學年備妥各項課程師資及內容，同時也將召開家長說明會進行課程說明。
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