霸凌還能當畢業代表上台領獎？ 受害學生曝心聲：被狠狠打耳光

雲林一所私立中學去年有學生被6名學生言語及網路霸凌案，被害學生為此轉學，該校日前舉行畢業典禮，受害學生發現霸凌者中有人擔任畢業班級代表上台領獎，不能接受，家長質疑此舉無疑是「狠狠地打了被霸凌者一耳光」，校方在臉書回應「霸凌者在校內外的努力和良好表現，已展現悔過與改進的決心」。

被霸凌學生家長表示，孩子是班上小老師，去年6月孩子發現班上有同學造謠其與老師師生戀，甚至老師聘約到期離開也被說是孩子所害，跟學校反映後，孩子轉學到他校就讀，但在新學校又發現原學校的同學持續在新學校的網路社群造謠，決定提告。

縣府教育處表示，針對該起霸凌事件，原學校去年12月27日進行校安通報，並成立調查小組，已於今年5月結案，6名加害學生坦承有言語、網路霸凌行為，今年4月各被學校記一支小過。

被害學生家長表示，一開始孩子發現同學在謠傳其跟老師談戀愛並排擠他，就跟學校反映，後來轉學沒多久就有謠言傳到新學校，說孩子害老師沒工作，還跟補習班老師談戀愛，甚至有人製作影片，在上面亂加上註解非事實謠傳，他後續提告後，曾問原校難道沒輔導加害學生嗎？學校竟回應因受害同學已轉學，怕越輔導越糟糕。

家長表示，學校在短短3個月內讓加害者記過又銷過就算了，但是加害者中竟有人在畢業典禮上台領獎、擔任班級代表，這是不是代表霸凌沒關係，只要認錯就可以領獎，此舉無疑是「狠狠地打了被霸凌者一耳光」，猶如在傷口上灑鹽，他想問「學校支持霸凌嗎？」

受害家長在學校書粉專留言表達不能接受此事，校方留言回覆，「對於曾經經歷傷害的同學，我們真誠地感到心疼，...學生（霸凌者）在校內外的努力和良好表現，已展現悔過與改進的決心」。

受害學生表示，「他們對我言語、網路霸凌，在班上集體排擠，罵我這麼慘，銷過就好了，為什麼還可以上台領獎」，他看到照片覺得很心痛。

該校學務主任證實，被記過的加害學生都已經完成銷過畢業，該起事件「一切依法處理完畢了」，謝謝各界關心。

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