裕文國小獲澳洲學校管弦樂節金賞獎 創台灣首例
台南市東區裕文國小管樂團受邀參加第63屆澳洲學校管弦樂節，進行音樂比賽與國際交流，成為首支參與這項比賽的台灣小學團隊，並獲本屆最高榮譽「金賞獎」，為台灣爭光。
裕文國小校長陳彥宏透過新聞稿表示，裕文國小管樂團受邀參加第63屆澳洲學校管弦樂節（63rdAustralian School Band and Orchestra Festival），成為台灣首支踏上澳洲學校管弦樂節舞台的小學團隊，「是無上榮耀，孩子們用音樂感動世界，也讓世界聽見台灣的美好與教育力量」。
陳彥宏表示，此次共有5名師長帶領24名學生前往澳洲，參加於19日至27日舉行的活動，不僅展現音樂實力，更是文化交流里程碑，孩子們在正式比賽中演出精準、音色渾厚，團隊默契十足，最終獲評審一致讚賞，獲頒「金賞獎」殊榮。
他說，除了比賽表現傑出，團隊亦與當地學校進行音樂與文化交流，透過合奏、遊戲與互動，建立跨國友誼，拓展學生國際視野，未來將持續以音樂為橋梁，推動國際教育，鼓勵學生邁向世界、創造未來。
【文教熱話題】
▪ 會考志願選填／盤點雙北高中之最！從校風到外送…校友心聲、特色一次看
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 114分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙「五大單元」必考
▪ 114分科測驗／社會3科時事大彙整！重「跨科思考」 從學測分析考題趨勢
▪ 不是中國！末日糧食議題發酵 全球只有「這國家」能養活自己
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言