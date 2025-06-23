西松高中國際文憑升學顧問 涉製作不實成績證明遭訴

台北市立西松高中國際文憑大學預科課程蘇姓升學顧問、安姓韓籍課程協調員，未經授課老師討論或同意，偽造16名學生歷年成績證明以及西松高中公印文，台北地今天依偽造文書等罪將兩人起訴。

據調查，蘇姓升學顧問偽造的成績證明，均為自費參加蘇男輔導的學生，蘇男與安男負責輔導西松高中國際文憑大學預科課程班之學生申請國內外大學，經該授權取得學生期中與期末各科分數，再依據成績以西松高中名義，出具課程歷年成績證明，提供學生作為申請學校用途。

起訴指出，蘇男與安男為提升自己輔導班級的成績，涉於去年10月替16名學生調高高一、高二共4學期各科分數，足以損害該班其他學生公平性，全案因有學生向西送高中國際交流處請求發給課程歷年成績，經比對發現蘇男有偽造成績嫌疑，向校方反映後，移請市刑大報請北檢指揮偵辦。

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