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數學成績差…國中生嗆家長「未來用不到」 眾人搖頭：高薪族每天用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享同事的國中兒子數學學不好，還嗆以後用不到。示意圖／Ingimage
一名網友分享同事的國中兒子數學學不好，還嗆以後用不到。示意圖／Ingimage

數學是重要的學科之一，一名網友分享同事的國中兒子數學一直學不好，同事想讓兒子知道數學的重要性，卻被反駁「會加減乘除就好了，其他未來用不到」，讓他相當好奇是否有什麼好理由，可以讓小孩了解學數學對未來的用處？

網友在PTT八卦板以「國中生：學數學到底對未來有什麼用處？」為題發文，表示同事在讀國中的兒子正準備期末考，數學成績一直不好，同事告訴兒子數學很重要，兒子卻反嗆除了加減乘除，其他以後都用不到。原PO不禁想幫同事詢問：「有沒有什麼好理由，可以幫忙勸勸？」

貼文一出引發熱烈回覆，網友紛紛留言「當工程師每天都在用數學好嘛…」、「理工，哪一個不是用數學堆起來的」、「這世界就是數學，飛機會飛、船會浮、火箭能上太空」、「跟他說你現在用的手機電腦網路程式等等，通通是架構在數學發展上」、「數學就是學抽象邏輯啊，有人抽象思維學得很好，那就超有用」、「內容其次，重點是思考的過程跟彙整的方法」、「就跟他說，數學只要考差，超過七成的科系都不用填了」、「看學歷會不會用到，如果是法律系也是要考」、「長智商捷徑，高薪族天天都在用的邏輯系統」、「寫code會用到啊，做經濟分析也會用到」。

不過也有人認為「生活中有用到根號嗎？」、「微積分三角函數，生活不一定用到」、「本來學科就沒有考試之外的太多價值了，不然體育絕對更值得練，但沒考試沒人在乎」。

數學 國中生

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