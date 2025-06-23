聽新聞
0:00 / 0:00

南市國小教甄提早 避免開學還缺老師

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市國小教甄昨天複式，23日公布成績，24日放榜。圖／南市教育局提供
台南市國小教甄昨天複式，23日公布成績，24日放榜。圖／南市教育局提供

南市今年小學教師甄試提早1個月，昨辦複試、今公布成績，明天放榜。為避免出現像去年快開學還有學校在招代理教師，市府表示，正式教師第1次分發後就會馬上分發代理教師，若代理教師沒報到或學校還有缺，就由學校直接辦招聘。

南市教育局指出，有感近幾年代理教師難找，部分偏鄉學校常招到4試、甚至5試才找到老師，為此，去年辦理教甄時會徵求報考人同意，若沒考上正式老師就派任代理老師，因此，在正式老師第一次分發後，會隨即分發代理老師，但可能受分發的代理老師，已考上其他縣市的正式老師而不會來報到，學校就要趕快招聘，或從人力庫逐一電話連絡，邀好的人才到校面試。

去年台南市有偏鄉學校，開學前夕還在辦代理教師招考，但即使招到代理教師，開學了還是會有狀況發生；1名家長反映，1個學期換了好幾位老師，因為老師考上其他學校的代理教師，學校只好再招考，換新的老師，由於老師常換，學生一直要去適應，也影響學習。

教育局長鄭新輝說，相對北部縣市，南市學校近幾年在代理教師的招聘上較沒有招不到人的狀況，多數學校很快就可招到老師，加上教甄備取或達一定程度的老師，可經過他們同意派任代課老師，有助於緩解此問題。

部分校長認為，今年南市國小教甄提早1個月，暑假前就可以分發，應可改善暑假快結束了還缺代理教師的情形，由於少子化愈來愈嚴重，減班已經成趨勢，需求少、誘惑力不大，想考老師的自然減少，也是未來教育須面對的問題，必須提早因應。

教育局 教甄 放榜 台南

延伸閱讀

招聘代理教師成為學校暑假最苦惱事 南市教育局出招因應

台南「教育新風貌」用聲音記錄校園點滴 喜迎300集再創新里程

位在古蹟熱區！台南成功國小重建拖7年 迎首屆返校畢業生

南市斥資5.5億率先全國打造「智慧教室」逾13萬名學生受惠

相關新聞

苗栗頭份建國國中增班校舍不夠 蓋組合屋應急

苗栗縣頭份市建國國中下學年度增加6班，沒有足夠的校舍，新蓋4間組合屋、3間貨櫃屋應急，預計今年8月中旬完工趕得上開學，縣...

南市國小教甄提早 避免開學還缺老師

南市今年小學教師甄試提早1個月，昨辦複試、今公布成績，明天放榜。為避免出現像去年快開學還有學校在招代理教師，市府表示，正...

基市國小校長大搬風大致底定 尚有2校新任校長遴選7搶1

基隆市國中小校長名單大致底定，僅剩安樂國小、成功國小新任校長，將在7月5日辦理遴選作業，共有7人競爭2個校長名額。

台南「市長陪你拍」黃偉哲很軟Q 學生出招照單全收

台南市教育局今天下午在慈濟高中舉辦第3場市長獎頒獎典禮，共有東區、永康區、新化區、新市區、龍崎區、歸仁區、關廟區等7區共...

台南「市長陪你拍」第2場各式道具上場 黃偉哲來者不拒

台南市自110學年度發起創新的「市長陪你拍」活動，由獲得市長獎的學生自由發揮與市長合影，佳評如潮後，也讓每年獲獎的學生相...

校舍不夠用 苗栗頭份建國國中新蓋7間組合屋、貨櫃屋應急

苗栗縣頭份市、竹南鎮就學人口增加，建國國中114學年度增加5班，新設4間組合屋、3間貨櫃屋應急，預計今年8月中旬完工供使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。