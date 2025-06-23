南市國小教甄提早 避免開學還缺老師
南市今年小學教師甄試提早1個月，昨辦複試、今公布成績，明天放榜。為避免出現像去年快開學還有學校在招代理教師，市府表示，正式教師第1次分發後就會馬上分發代理教師，若代理教師沒報到或學校還有缺，就由學校直接辦招聘。
南市教育局指出，有感近幾年代理教師難找，部分偏鄉學校常招到4試、甚至5試才找到老師，為此，去年辦理教甄時會徵求報考人同意，若沒考上正式老師就派任代理老師，因此，在正式老師第一次分發後，會隨即分發代理老師，但可能受分發的代理老師，已考上其他縣市的正式老師而不會來報到，學校就要趕快招聘，或從人力庫逐一電話連絡，邀好的人才到校面試。
去年台南市有偏鄉學校，開學前夕還在辦代理教師招考，但即使招到代理教師，開學了還是會有狀況發生；1名家長反映，1個學期換了好幾位老師，因為老師考上其他學校的代理教師，學校只好再招考，換新的老師，由於老師常換，學生一直要去適應，也影響學習。
教育局長鄭新輝說，相對北部縣市，南市學校近幾年在代理教師的招聘上較沒有招不到人的狀況，多數學校很快就可招到老師，加上教甄備取或達一定程度的老師，可經過他們同意派任代課老師，有助於緩解此問題。
部分校長認為，今年南市國小教甄提早1個月，暑假前就可以分發，應可改善暑假快結束了還缺代理教師的情形，由於少子化愈來愈嚴重，減班已經成趨勢，需求少、誘惑力不大，想考老師的自然減少，也是未來教育須面對的問題，必須提早因應。
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