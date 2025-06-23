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苗栗頭份建國國中增班校舍不夠 蓋組合屋應急

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣頭份市建國國中114學年度增加6班，新設4間組合屋（圖）、3間貨櫃屋應急，預計今年8月中旬完工供使用。圖／建國國中提供
苗栗縣頭份市建國國中114學年度增加6班，新設4間組合屋（圖）、3間貨櫃屋應急，預計今年8月中旬完工供使用。圖／建國國中提供

苗栗縣頭份市建國國中下學年度增加6班，沒有足夠的校舍，新蓋4間組合屋、3間貨櫃屋應急，預計今年8月中旬完工趕得上開學，縣長鍾東錦心疼，但也無奈，積極爭取苗栗科學實驗中學案，紓緩頭份及竹南學生爆滿的壓力。

苗北雙城頭份、竹南114學年國中新生，較前一學年度增加544人，2地4所國中今年度增加18個班，其中，建國國中增加6班最多，校長方麗萍說，全校班級數達50班，學生人數約1450人，校舍不敷使用，趁著暑假增設4間組合屋、3間貨櫃屋。

縣府斥資700多萬元，以「機能優先、美感並重」為核心理念，組合屋規畫一般教室及分科分組教室，採小木屋造型設計，與綠意校園相得益彰，貨櫃屋則注入現代美學元素，轉化為體育器材室、資源回收室與儲藏空間，提升校園整潔度，更賦予機能空間全新風貌。

鍾東錦多次表達不捨，指出頭份、竹南學生爆滿，部分必須到其他學區上課，且挪出部分實驗教室還不足以容納的情況下，必須得在組合屋讀書，雖是調撥教室的暫時性權宜之計，有人會說忍個3年就好，但在國中孩子的世界，卻是青春的全部，縣府爭取苗栗實中紓解。

縣府教育處指出，縣府持續向教育部及竹科管理局等單位，爭取盡速新設苗栗實中，腹案另規畫竹南鎮縣立大同高中升格實中，改為純高中學制，雙管齊下就近入學，留住苗栗優秀學子。

苗栗縣頭份市建國國中114學年度增加6班，新設4間組合屋、3間貨櫃屋（圖）應急，預計今年8月中旬完工供使用。圖／建國國中提供
苗栗縣頭份市建國國中114學年度增加6班，新設4間組合屋、3間貨櫃屋（圖）應急，預計今年8月中旬完工供使用。圖／建國國中提供

頭份 鍾東錦 苗栗縣 校舍 新生 國中生

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