快訊

樂天女孩筠熹驚傳意外！臉部遭愛犬咬傷 「濺血傷勢」曝光

2周內決定變2天！川普突襲伊朗前「關鍵48小時曝光」 2原因促美軍出擊

聽新聞
0:00 / 0:00

台南「市長陪你拍」黃偉哲很軟Q 學生出招照單全收

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
這一腿若被踢到，一定很痛，市長的表情演很大。記者鄭惠仁／攝影
這一腿若被踢到，一定很痛，市長的表情演很大。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局今天下午在慈濟高中舉辦第3場市長獎頒獎典禮，共有東區、永康區、新化區、新市區、龍崎區、歸仁區、關廟區等7區共19所國中、631位學生接受師長頒獎，學生也擺出各種姿勢和市長合照，有公主抱、一字馬，還有伏地挺身，黃偉哲雖拍得很辛苦，但也勉勵學生懷抱熱情與勇氣，迎向嶄新的挑戰。

台南首創的「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮已邁入第4年，頒獎前，學生都在想要擺出哪一種姿勢，為人生留下最不一樣的青春記憶，市長黃偉哲也盡能力配合，即使是公主抱，也要擺出享受、快樂模樣。但這難不倒黃偉哲，因為真的很會「演」。

黃偉哲在頒獎前打趣打趣說，「今天不曉得同學們會秀出何種創意的姿勢來拍照，但一定都富有創意。」他也相信大家未來在人生中不管遇到任何困難與挑戰，都可以克服超越，並祝福未來持續在人生的各個階段發光與發亮，為台南爭光。

今日有永康國中的畢業生穿原住民族泰雅族的族服來領取市長獎，也有南科實中國中部，以及大灣高中國中部的學生過去在國小畢業領取市長獎時，就跟黃市長拍過「市長陪你拍」，今日又和市長合照，兩次畢業照都有黃偉哲，除了是難得的經驗，也將是人生難忘的回憶與重要的滋潤。

受獎的大灣高中國中部楊承豫，兼具學術實力與運動表現，是典型的全方位優秀代表。就讀體育班期間，屢次代表南市參加全國划船賽事，去年全中運殿軍，今年終獲銅牌。在學業方面，他擅長數學，會考拿下A+，以自律與努力為自己創下亮眼成績。

獲市長勵志獎的永仁高中國中部李品誼，雖因腦性麻痺無法言語與自主行動，卻始終以堅強意志投入學習。她靠著家人與師長的陪伴克服重重困難，珍惜每次上課的機會，也積極參與校園活動，不僅是女籃場邊最忠實的球迷，更在運動會參與大隊接力，感動全場。她以行動證明，真正的勇氣是不放棄每一次成長的可能。

獲市長勵志獎的崇明國中盧懷宇，因先天性白化症導致視力僅為常人十分之一，卻從未向困難低頭。他克服眼球震顫與畏光等障礙，堅持閱讀與創作，不僅學業表現亮眼，更在繪畫上屢獲佳績，展現驚人毅力與藝術才華，是最動人的學習典範。

一字馬的姿勢超美，市長黃偉哲做不來，就坐個姿勢配合。記者鄭惠仁／攝影
一字馬的姿勢超美，市長黃偉哲做不來，就坐個姿勢配合。記者鄭惠仁／攝影
市長黃偉哲被公主抱，市長黃偉哲的表情很搞笑。記者鄭惠仁／攝影
市長黃偉哲被公主抱，市長黃偉哲的表情很搞笑。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天下午在慈濟高中舉辦第3場市長獎頒獎典禮，學生向上劈腿，展現美姿。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天下午在慈濟高中舉辦第3場市長獎頒獎典禮，學生向上劈腿，展現美姿。記者鄭惠仁／攝影

黃偉哲 國中生

延伸閱讀

台南「市長陪你拍」第2場各式道具上場 黃偉哲來者不拒

劈腿、公主抱都來了！「市長陪你拍」黃偉哲卯全力配合台南學子

難忘芒果香！安倍昭惠訪台南 市府以9種芒果款待她驚喜不已

台南鳳梨直送日本友誼市宇土市學童午餐甜點 小朋友：好甜

相關新聞

台南「市長陪你拍」黃偉哲很軟Q 學生出招照單全收

台南市教育局今天下午在慈濟高中舉辦第3場市長獎頒獎典禮，共有東區、永康區、新化區、新市區、龍崎區、歸仁區、關廟區等7區共...

台南「市長陪你拍」第2場各式道具上場 黃偉哲來者不拒

台南市自110學年度發起創新的「市長陪你拍」活動，由獲得市長獎的學生自由發揮與市長合影，佳評如潮後，也讓每年獲獎的學生相...

校舍不夠用 苗栗頭份建國國中新蓋7間組合屋、貨櫃屋應急

苗栗縣頭份市、竹南鎮就學人口增加，建國國中114學年度增加5班，新設4間組合屋、3間貨櫃屋應急，預計今年8月中旬完工供使...

家齊高中自主學習從好奇到行動 學習歷程檔案少不了它

新課綱實施後，自主學習已成為高中學生重要的學習歷程檔案之一，台南市家齊高中舉辦自主學習成果展，今年有32組作品參加，包含...

龍年國一新生多 新北增逾90班

龍年國一新生人數增加，新北中永和、林口、三峽、樹林、土城、鶯歌、淡水等區國中班級數供不應求，市長侯友宜也坦言「滿額學校壓...

掃廁所外包／國小高年級「生活體驗」掃廁所 增同理心

北市有73校廁所全由學生負責，但如敦化國小超過20年都委外清潔，校方本學期起安排6年級學生「生活體驗」掃廁所，未來評估加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。