台南「市長陪你拍」黃偉哲很軟Q 學生出招照單全收
台南市教育局今天下午在慈濟高中舉辦第3場市長獎頒獎典禮，共有東區、永康區、新化區、新市區、龍崎區、歸仁區、關廟區等7區共19所國中、631位學生接受師長頒獎，學生也擺出各種姿勢和市長合照，有公主抱、一字馬，還有伏地挺身，黃偉哲雖拍得很辛苦，但也勉勵學生懷抱熱情與勇氣，迎向嶄新的挑戰。
台南首創的「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮已邁入第4年，頒獎前，學生都在想要擺出哪一種姿勢，為人生留下最不一樣的青春記憶，市長黃偉哲也盡能力配合，即使是公主抱，也要擺出享受、快樂模樣。但這難不倒黃偉哲，因為真的很會「演」。
黃偉哲在頒獎前打趣打趣說，「今天不曉得同學們會秀出何種創意的姿勢來拍照，但一定都富有創意。」他也相信大家未來在人生中不管遇到任何困難與挑戰，都可以克服超越，並祝福未來持續在人生的各個階段發光與發亮，為台南爭光。
今日有永康國中的畢業生穿原住民族泰雅族的族服來領取市長獎，也有南科實中國中部，以及大灣高中國中部的學生過去在國小畢業領取市長獎時，就跟黃市長拍過「市長陪你拍」，今日又和市長合照，兩次畢業照都有黃偉哲，除了是難得的經驗，也將是人生難忘的回憶與重要的滋潤。
受獎的大灣高中國中部楊承豫，兼具學術實力與運動表現，是典型的全方位優秀代表。就讀體育班期間，屢次代表南市參加全國划船賽事，去年全中運殿軍，今年終獲銅牌。在學業方面，他擅長數學，會考拿下A+，以自律與努力為自己創下亮眼成績。
獲市長勵志獎的永仁高中國中部李品誼，雖因腦性麻痺無法言語與自主行動，卻始終以堅強意志投入學習。她靠著家人與師長的陪伴克服重重困難，珍惜每次上課的機會，也積極參與校園活動，不僅是女籃場邊最忠實的球迷，更在運動會參與大隊接力，感動全場。她以行動證明，真正的勇氣是不放棄每一次成長的可能。
獲市長勵志獎的崇明國中盧懷宇，因先天性白化症導致視力僅為常人十分之一，卻從未向困難低頭。他克服眼球震顫與畏光等障礙，堅持閱讀與創作，不僅學業表現亮眼，更在繪畫上屢獲佳績，展現驚人毅力與藝術才華，是最動人的學習典範。
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