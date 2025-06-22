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台南「市長陪你拍」第2場各式道具上場 黃偉哲來者不拒

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
學生仍最喜歡把市長黃偉哲（左）「揉捏」成各種可能的形狀，然而面對學生的要求，黃偉哲也是身經百戰，來者不拒、一一配合，讓學生們留下快樂的回憶。圖／南市府提供
學生仍最喜歡把市長黃偉哲（左）「揉捏」成各種可能的形狀，然而面對學生的要求，黃偉哲也是身經百戰，來者不拒、一一配合，讓學生們留下快樂的回憶。圖／南市府提供

台南市自110學年度發起創新的「市長陪你拍」活動，由獲得市長獎的學生自由發揮與市長合影，佳評如潮後，也讓每年獲獎的學生相當期待；今年第2場市長獎頒獎典禮今分別在新營國小、慈濟高中舉辦，面對各種道具與姿勢，黃偉哲來者不拒，也讓學生留下快樂回憶。

黃偉哲表示，學生因為過去3年的努力而獲頒市長獎，希望讓學生能享受這個光榮的時刻，同時期許大家在未來人生中，若是面臨更多挑戰、更大競爭時，能夠回想起當年獲頒市長獎時那個快樂的早晨、那個屬於自己的光榮時刻，讓這份動力鼓勵自己繼續努力堅持。

教育局說明，市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行與勵志等7大類，今年第2場次上午在新營國小登場，由新營區、下營區、大內區、山上區等24區共35所國中、379位榮獲市長獎的畢業生齊聚。

其中，最讓畢業生期待的環節就是「市長陪你拍」，大家自備各式道具，除了手機、球具外，還有音樂班的同學自備大提琴上場，並現場演奏一曲，贏得滿堂彩；有學生則是側翻、後空翻上場；但學生仍最喜歡把市長黃偉哲「揉捏」成各種可能的形狀，然而，面對學生的要求，黃偉哲也是身經百戰，來者不拒、一一配合，讓學生們留下快樂的回憶。

此外，今年獲市長優學獎的西港國中楊又穎，3年如一日堅持每周寫一篇作文，在台南市113年度語文競賽勇奪第一，更於會考取得作文六級分佳績；獲市長嘉行獎的北門國中顏玉秀，勤懇踏實、責任感強，總是默默完成最辛苦卻也最重要的任務。

獲市長體育獎的佳里國中陳雋程，自幼學習武術，專精南拳、北拳、長拳與各式刀棍技藝，征戰各大賽事屢奪佳績，今年在113年全國中等學校運動會南拳南棍全能項目勇奪金牌，更成為台南之光。

音樂班的學生自備大提琴上場，並現場演奏一曲，贏得滿堂彩，也與市長黃偉哲合影。圖／南市府提供
音樂班的學生自備大提琴上場，並現場演奏一曲，贏得滿堂彩，也與市長黃偉哲合影。圖／南市府提供
今年第2場市長獎頒獎典禮今分別在新營國小、慈濟高中舉辦，最讓畢業生期待的環節就是「市長陪你拍」，市長黃偉哲（左）面對各種道具與姿勢，也是來者不拒，讓學生留下快樂回憶。圖／南市府提供
今年第2場市長獎頒獎典禮今分別在新營國小、慈濟高中舉辦，最讓畢業生期待的環節就是「市長陪你拍」，市長黃偉哲（左）面對各種道具與姿勢，也是來者不拒，讓學生留下快樂回憶。圖／南市府提供
學生側翻、後空翻上場，引起現場驚呼連連。圖／南市府提供
學生側翻、後空翻上場，引起現場驚呼連連。圖／南市府提供

黃偉哲 國中生 台南

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