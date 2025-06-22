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校舍不夠用 苗栗頭份建國國中新蓋7間組合屋、貨櫃屋應急

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市建國國中114學年度增加5班，新設4間組合屋、3間貨櫃屋應急（圖），預計今年8月中旬完工供使用。圖／建國國中提供
苗栗縣頭份市建國國中114學年度增加5班，新設4間組合屋、3間貨櫃屋應急（圖），預計今年8月中旬完工供使用。圖／建國國中提供

苗栗縣頭份市、竹南鎮就學人口增加，建國國中114學年度增加5班，新設4間組合屋、3間貨櫃屋應急，預計今年8月中旬完工供使用，縣長鍾東錦心疼，但也無奈，積極爭取苗栗科學實驗中學案，紓緩學生爆滿的壓力。

苗北雙城頭份、竹南近年來快速發展，加上鄰近新竹市、新竹縣竹北市外溢作用，及114學年國中新生，較前一學年度增加544人，2地4所國中今年度增加18個班，其中，建國國中增加6班最多，校舍不敷使用，趁著暑假增設4間組合屋、3間貨櫃屋。

建國國中校長方麗萍說，114學年度全校班級數達50班，學生人數約1450人，縣府700多萬元，最近動工蓋4間組合屋、3間貨櫃屋，以「機能優先、美感並重」為核心理念，預計8月中旬完工，趕得上新學期上課。

其中，組合屋規畫一般教室及分科分組教室，採小木屋造型設計，與綠意校園相得益彰，貨櫃屋則注入現代美學元素，轉化為體育器材室、資源回收室與儲藏空間，提升校園整潔度，更賦予機能空間全新風貌。

鍾東錦多次表達不捨，指出頭份、竹南學生爆滿，部分必須要到其他學區上課，且挪出部分實驗教室還不足以容納的情況下，必須得在組合屋讀書，雖是調撥教室的暫時性權宜之計，有人會說忍個3年就好，但在國中孩子的世界，卻是青春的全部，甚至許多優秀的學生為了搶其他縣市實驗中學的名額，家長擠破頭衝進窄門，每天還得舟車勞頓，縣府爭取苗栗實中紓解。

縣府教育處指出，縣府持續向教育部及竹科管理局等單位，爭取盡速新設苗栗實中，另規畫竹南鎮縣立大同高中升格實中，改為純高中學制，雙管齊下就近入學，留住苗栗優秀學子。

苗栗縣頭份市建國國中114學年度增加5班，新設4間組合屋（圖）、3間貨櫃屋應急，預計今年8月中旬完工供使用。圖／建國國中提供
苗栗縣頭份市建國國中114學年度增加5班，新設4間組合屋（圖）、3間貨櫃屋應急，預計今年8月中旬完工供使用。圖／建國國中提供

頭份 貨櫃 教室

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