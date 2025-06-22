高市瑞豐國中環校步道 打造人行友善場域
高雄市前鎮區瑞豐國中今年新建環校步道，寬闊的校園大門，搭配紅磚校名識別景觀，以及低碳植栽與綠帶，並增設公共自行車2.0據點，成為串聯社區空間新亮點。
瑞豐國中校長江政福今天表示，瑞豐國中此次通學步道改善，不僅解決步道多年鋪面破損、排水不良、通行不便等問題，也體現「以人為本」的城市規劃理念，讓教育、交通與環境三者融合共榮。
江政福說，環校步道完工後，吸引許多里民透過步道進入校園運動；工程改善完成，也讓學生接送空間更安全，上下學時有更安全舒適的步行體驗。
瑞豐國中今年新建完工的環校步道，總長度超過700公尺，總面積達千餘平方公尺，將原本鋪面破碎、樹根浮凸、視野封閉的環境，升級為兼具行人安全、綠化美感與都市機能的綜合性人行系統。
此外，環校步道透過重新規劃鋪面平整度、增加通行寬度、圍牆退縮空間、設置低碳植栽與綠帶、強化無障礙動線，讓步道成為師生安全通學、社區居民散步休憩的友善場域。
因應校舍改建與新設非營利幼兒園，瑞豐國中公正路校門平整設置，格局寬闊，搭配鏤空式圍牆與視覺穿透設計，校園景觀自然延伸至通學步道，且以紅磚色調突顯學校景觀識別，成為學校特色。
步道也加大樹穴空間，並結合原生植栽，使樹與人共榮；部分鋪面採高壓混凝土地磚與PC刷毛鋪面交錯鋪設，融合美感與耐用性，利於未來維護。
同時，步道亦增設公共自行車2.0據點，銜接輕軌與社區主要道路，擴大綠色交通網絡。教育局指出，瑞豐國中身為地方重要學區與活動據點，通學步道也肩負推動社區凝聚與人文景觀提升功能。
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