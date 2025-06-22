家齊高中自主學習從好奇到行動 學習歷程檔案少不了它

新課綱實施後，自主學習已成為高中學生重要的學習歷程檔案之一，台南市家齊高中舉辦自主學習成果展，今年有32組作品參加，包含發表會16組，海報組16組，其中海報組正在校內展出。學生發表主題多元，許多都從生活經驗出發，發現問題，探索自己感興趣的事物，如玫瑰花的稼接實驗、觀察生態瓶中的蝦隻存活等。

校長陳韻如表示，學生自主學習所探究的主題橫跨多元領域，發表主題有以口述歷史方法記錄祖父在白色恐怖年代發生的真實故事，還有股票、投籃軌跡分析、塑膠降解方法探究、月相教玩具的設計與製作、糖尿病與健康管理等議題。

其中，吳振愷、吳宜除了介紹日本特有的「漫才」文化外，還撰寫劇本、演練、現場表演。高毓翔利用課餘時間，觀察光照長短對生態瓶內蝦隻存活的影響，以細微的紀錄作為同儕的示範。蔡承佑、黃澤貴、黃祥宏、楊欣霓以現今高流量的AI技術，製作睡眠喚醒儀器，參加校外競賽還獲獎。

蕎安從家鄉出發，記錄官田北極殿的遶境文化。何昊澤則從家裡務農經驗，研究玫瑰花的稼接實驗。另，林恩綺、陳博安、黃柚蓁試圖從大台南公車與Ubike的動態整合，為市民找到行的便利，也在校外競賽獲獎。熱鬧的是，林可玲、黃倚恩、吳郁晴、黃允稼、施禹丞分享他們的歌曲創作「光雨海洋」，才華洋溢。

16組海報展的入選作品，正在校內展出，學生以海報分享的主題豐富多元，有AI、紙飛機飛行研究、音樂創作、基人、探索火山、植物光合作用、鋰矽元素研究、智慧鏡頭辨別樹種、電磁泡、烘焙、藥物配方、虛無主義思考、建物承載力、經絡穴位、高中職專科自信心的看法及來源等。學校為鼓勵同學多多參與，進行人氣獎票選活動，獲獎同學可獲得禮券獎勵。

陳韻如說，讀書、做事不會感到疲累的不二法門，就是做自己喜歡、有興趣的事，而自主學習就是從日常生活中找到有興趣的主題出發，培養多層次的能力。 家齊高中辦自主學習成果展，學生從生活中探究自己有興趣的東西，主題多元。記者鄭惠仁／攝影

商品推薦