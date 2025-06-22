聽新聞
0:00 / 0:00

龍年國一新生多 新北增逾90班

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市各國中20日舉行114學年度新生實體報到作業，比去年度增加逾90班，供不應求。圖／新北市教育局提供
新北市各國中20日舉行114學年度新生實體報到作業，比去年度增加逾90班，供不應求。圖／新北市教育局提供

龍年國一新生人數增加，新北中永和、林口、三峽、樹林、土城、鶯歌、淡水等區國中班級數供不應求，市長侯友宜也坦言「滿額學校壓力確實非常大」。教育局統計，新學年度比前一年增加逾90班，已撥款1800萬，提供26校58班設施所需，優先補助北大高中等學齡人口快速成長的重劃區學校。

日前議員張維倩先揭露永和國中及福和國中報名人數暴增，永和國中經遞補仍有44人落榜，放榜當天學生抱在一起哭，學校雖已把老師辦公室、專科辦公室挪給學生使用，但礙於量能有限，無法多開班級數。

議員蔡淑君表示，當初她爭取南勢國中非常久，今年9月終於即將開學，一次吸納300多名學生。市府應針對文小五用地要設置滿足0至12歲的學校，不然會來不及因應需求。

而淡水狀況較特殊，淡水國中、正德國中、竹圍國中因仍有餘裕，無法新設學校。議員陳偉杰說，淡水捷運方便，若家長在北市工作，就會讓孩子到士林北投學區就讀，由於淡海新市鎮人口漸增，提出開設淡水國中新市鎮校區，解決就學問題。

教育局回應，114學年度國一新生以板橋與新莊區增幅最為明顯，分別增加逾20班；林口區則因重劃區發展快速，預估增設逾10班；中和、三重、蘆洲、永和、三峽及汐止等地區亦因鄰近都會區及人口集中，呈現5至9班不等增班需求。

教育局表示，先核撥1800多萬是依各學校新生報到前預估，補助26所學校共56個班級，如北大高中、桃子腳國中小、土城國中、鳳鳴國中等學齡人口快速成長的重劃區學校，確保開學前教學空間及設施。

教育局說，實際班級數則根據6月20日國一新生報到情況調整，各校會依實際報到人數及學校原有設施設備資源彈性調配，並可自籌經費或專案報局辦理，將滾動檢討，確保學生就學無虞。

龍年 淡水 新北 教育局 國中生

延伸閱讀

工商婦女協會新北講座 捐行動玩具車助偏鄉兒少

龍年國一新生多…114學年度增加90班 新北班級供不應求

雲林林內採芋頭活動報名秒殺 新北遊客：首度看到種在田裡的芋頭

沙鹿北勢國小遭爆教室漏水 中市教育局：非事實

相關新聞

龍年國一新生多…114學年度增加90班 新北班級供不應求

龍年國一新生人數增加，導致新北中永和、林口、三峽、樹林、土城、鶯歌、淡水等區國中班級數供不應求，侯友宜也坦言「滿額學校壓...

家長會募款…一年百萬掃廁所外包 北市多校跟進

北市高中以下的236所公立學校中，半數校園廁所以學生掃除為主、委外清潔為輔，但愈來愈多校園由家長會募款委外打掃廁所，一年...

劈腿、公主抱都來了！「市長陪你拍」黃偉哲卯全力配合台南學子

「市長陪你拍」！台南市長獎頒獎典禮首場次今午於慈濟高中活動中心登場，市長黃偉哲接任學生挑戰，得獎者與市長合照時使出渾身解...

北市敦化國小外包掃廁所20年 今年給學生「生活體驗」動手掃

北市73所學校的廁所全由學生負責打掃，但也有學校通通外包清潔。敦化國小超過20年都是委外清潔廁所，校方113學年第2學期...

沙鹿北勢國小遭爆教室漏水 中市教育局：非事實

針對台中市教育產業工會的爆料，表示沙鹿北勢國小有教室傳出疑似頂樓漏水問題，台中市教育局下午發文澄清，指出從未收到該校反映...

龍年國一新生多 新北增逾90班

龍年國一新生人數增加，新北中永和、林口、三峽、樹林、土城、鶯歌、淡水等區國中班級數供不應求，市長侯友宜也坦言「滿額學校壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。