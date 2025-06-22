沙鹿北勢國小被爆「水深火熱」 中市教局：未接獲反映
台中市教育產業工會日前接獲沙鹿北勢國小教師反映，指高年級頂樓教室漏水，夏天室溫達攝氏36度，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣，師生過著「水深火熱」日子，教育局卻相應不理。教育局強調從未收到該校反映此事。
針對北勢國小高年級老師向中教產業工會反映，學校的高年級學生教室安排在頂樓，當夏天氣溫飆升，冷氣耗電量驚人，不敢隨便開冷氣，擔心冷氣費用罄，造成師生汗流浹背上課，心情躁動。
爆料指出，北勢國小頂樓教室下雨天時，天花板漏水、地面積水，基層教師形容過著水深火熱的日子，向學校及教育局反映卻是「已讀不回」。希望媽媽市長盧秀燕出面解決，維護教師工作品質及身心健康，同時維護高年級學生受教品質。
台中市教育局昨澄清，強調從未收到北勢國小反映頂樓教室漏水問題，以及提報相關設備修繕計畫，校方了解，因雨水沿氣窗潑水流入教室，校方表示早已將氣窗口填縫劑防水，不再漏水，並無「教育局說沒錢」等情況。
教育局強調，自2022年起，公立國中小學校為義務階段教育，學校冷氣電費由政府全額補助，除依公式計算電費外，每校再額外增加20%補助額度，供學校彈性因應需求，並未接獲校方反映有電費不足問題。
北勢國小也表示，每位老師手上有冷氣卡，學生在課堂期間，依教育部使用冷氣的規定，室內溫度達28度以上，都可以開啟冷氣，校方會提醒每位教師依規定處理，以免影學生權益。
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