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家長會募款 一年百萬 掃廁所外包 北市多校跟進

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市高中以下公立學校共236校，其中73校由學生全面負責廁所打掃，且以國中小居多。示意圖。本報資料照片
北市高中以下公立學校共236校，其中73校由學生全面負責廁所打掃，且以國中小居多。示意圖。本報資料照片

北市高中以下的236所公立學校中，半數校園廁所以學生掃除為主、委外清潔為輔，但愈來愈多校園由家長會募款委外打掃廁所，一年近百萬元，家長表示，之所以花這筆錢，是盼廁所乾淨後，孩子不再害怕如廁。

建安國小就發起「香香專案」，由家長會出錢聘清潔人員駐校清掃，但高年級學生還是要參與基本打掃。敦化國小校長劉建男說，學校有一個清潔專戶且受教育局監督，聘請3名清潔人員，平時負責掃廁所等校內清潔，也含寒暑假，每年約需200萬元，由家長會募款支應，其中掃廁所費用就超過100萬元。

愈來愈多學校跟進「香香專案」，北市學生家長會聯合會26日下午將辦「香香專案經驗分享講座」。總會長蕭雯謙表示，家長會數年前談及不少學生因廁所不乾淨不敢如廁，才催生此專案，清潔人員定期深度打掃，家長會和志工群檢視成果，評估是否須改善。

副總會長盧欣業表示，他孩子就讀建安國小，全校學生數超過2000人，廁所使用頻率極高，幾乎等同公廁。學校多年前即推動香香專案，初期由家長會出資聘請1名清潔人員每日清掃半天，但效果有限，近年家長會專案募款，聘請2名清潔人員全天駐校，維護24間廁所清潔，清潔度明顯提升。

盧欣業說，建安國小推動的委外清潔並未完全取代學生環境教育訓練，高年級學生仍要參與基本清掃；清潔人員會定時巡廁所，遇設備損壞或異物丟入馬桶等，即時回報校方向學生宣導。

目前有多所國小執行香香專案，學生家長聯合會作為意見交流平台，建安國小經驗就成功複製到幸安國小。

聯合會榮譽總會長劉一寬指出，讓孩子打掃廁所只能說有在做，但要非常乾淨很難，因此有些家長寧願花點錢找人清潔，也有傳統派家長認為掃廁所可訓練孩子的服從、培養對環境的責任感。他支持學生求學仍須為自己的環境負任。

北市教育局表示，校園內環境清掃，不僅維護環境，也是環境及生活教育的一環。北市高中以下校園清潔鼓勵由學生分工完成，並視個別需求委外清潔輔助。

廁所

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