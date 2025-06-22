掃廁所外包／國小高年級體驗掃廁所 增同理心

北市有73校廁所全由學生負責，但如敦化國小超過20年都委外清潔，校方本學期起安排6年級學生「生活體驗」掃廁所，未來評估加入其他年級學生。

敦化國小學生2100多人，校長劉建男坦言若由學生打掃，每天頂多1、2次，因有學生向家長抱怨好臭、惡心，不敢上廁所而憋尿，才將清潔工作委外；但升上國中適應會有些吃力，因此校方選擇讓6年級學生於畢業前學習，順利接軌國中。

劉建男說，上學期有家長希望恢復由學生打掃廁所，他認為可以試試，「定位在於生活體驗、衛生教育，而非清潔工作」，觀察實施近1學期，學生反彈不大。

興隆國小由學生全面負責廁所清掃，輔以每月委外加強清潔1次，期末會特別獎勵打掃廁所的學生。校長李一聖表示，1年級新生入學時，清潔等生活技能較缺乏，因此提供學習機會，廁所現由4至6年級學生負責，無形中增加同理心和公德心。

文山區某高二丁姓學生說，他到國中才第一次掃廁所，「一開始會覺得好髒，怎麼要我掃？也不敢去碰垃圾，但全部要集中在一袋再丟掉，是心中很難跨過去的坎」，同學們常會推來推去。

中正高中校長江惠真說，不是捨不得學生掃，而是公共衛生品質仍須兼顧，教育政策應有討論空間。

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