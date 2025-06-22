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校園新鮮事／嘉義志航國小開視訊 與姊妹校跨國吃早餐
嘉義市志航國小與姊妹校美國加州洪堡郡小學，日前透過視訊舉辦一場跨越太平洋的「早餐會」， 拜科技之賜，兩校小朋友一起享用早餐、分享感受，並透過實作、語言互動與文化反思增進情誼，歷程充實、感動。
這場別開生面的「世界早餐分享交流會」，由兩校教師聯手規畫，小學生各自錄製介紹家鄉早餐的影片，透過視訊依食譜製作對方料理，再一同享用分享感受，從食物延伸至文化進行跨國對話。
老師也讓學生回家與家人共煮料理，錄影後選出代表作，創造親子共學美好回憶。有名學生回家煮粥給爸爸吃，爸爸買肉鬆請孩子再煮1次，孩子滿臉成就感；老師劉苡勤說，文化不是從課本讀來，而是從生活體會，食物能成為與世界對話的橋梁。
透過交流，志航國小學生發現，原來美國吃得比我們甜！「我們的早餐比較清淡健康，美國果昔跟香蕉麵包味道新奇，是全新感受」。
校長鄭宛鈺說，嘉義市與美國洪堡郡姊妹校，每年共備教學課程，讓兩地學生在不同時區學習相同主題，引導學生在過程中，學習尊重與回應他人文化。
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