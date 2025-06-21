龍年國一新生多…114學年度增加90班 新北班級供不應求

龍年國一新生人數增加，導致新北中永和、林口、三峽、樹林、土城、鶯歌、淡水等區國中班級數供不應求，侯友宜也坦言「滿額學校壓力確實非常大」。新北市教育局統計，新學年度比前一年增加超過90班，已撥款1800萬，提供26校58班設施所需。

日前議員張維倩先點出，永和國中及福和國中因為報名人數暴增，以永和國中為例，經遞補還是有44人落榜，一堆家長跟她陳情，放榜當天沒有跟同學上同所學校，學生們抱在一起哭，她知道學校都把老師辦公室、專科辦公室挪用來給學生使用，但礙於量能有限，無法多開班級數。

議員蔡淑君表示，有媽媽跟她說，要滿3歲的孩子排不上幼兒園，不論公幼或私幼都是備取，當初她爭取南勢國中也非常久，今年九月終於即將開學，一次吸納了300多名學生。蔡要求市府針對文小五用地要設置滿足0至12歲學校，不然會來不及因應需求。

而淡水狀況則是特殊狀況，淡水國中、正德國中、竹圍國中因仍有餘裕，無法新設學校。議員陳偉杰指出，淡水因為捷運方便，若家長在北市工作，就會讓孩子到士林北投學區就讀，由於淡海新市鎮人口逐漸增加，所以提出開設淡水國中新市鎮校區，以解決新市鎮學生就學問題。

教育局回應，為因應114學年度國一新生就學需求，比113學年度增加逾90班，其中板橋與新莊區增幅最為明顯，分別增加逾20班；林口區則因重劃區發展快速，預估增設逾10班；中和、三重、蘆洲、永和、三峽及汐止等地區亦因鄰近都會區及人口集中，呈現5至9班不等增班需求。

教育局表示，目前核撥1800多萬元，是依照各學校在新生報到前預估的需求，先行補助26所學校、共56個班級，如北大高中、桃子腳國中小、土城國中、鳳鳴國中等學齡人口快速成長的重劃區學校，確保開學前教學空間及設施備妥。

教育局補充，實際班級數則根據6月20日國一新生報到情況進一步調整，各校會根據實際報到人數及學校原有設施設備資源等彈性調配規畫，並可自籌經費或專案報局辦理。教育局將持續滾動檢討、提供所需協助，確保學生就學無虞。 新北市各國中於6月20日舉行114學年度新生實體報到作業。圖／新北市教育局提供

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