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北市敦化國小外包掃廁所20年 今年給學生「生活體驗」動手掃

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市敦化國小超過20年都是委外清潔廁所，校方113學年第2學期起安排6年級學生打掃廁所「生活體驗」。記者林佳彣／攝影
北市敦化國小超過20年都是委外清潔廁所，校方113學年第2學期起安排6年級學生打掃廁所「生活體驗」。記者林佳彣／攝影

北市73所學校的廁所全由學生負責打掃，但也有學校通通外包清潔。敦化國小超過20年都是委外清潔廁所，校方113學年第2學期起安排6年級學生打掃廁所「生活體驗」，未來持續實施，若課程調整，也可能評估其他年級學生加入。

敦化國小現有學生數2100多人，廁所使用率相當頻繁。校長劉建男坦言若由學生打掃，每天頂多1次、至多2次，曾有學生向家長抱怨廁所好臭、好噁心，有些人為此不敢上廁所而憋尿，加上家長捨不得學生掃廁所、怕孩子打掃變玩水等，因此才將清潔工作委外，「外包好處在於專業，至少學校環境衛生稍微好一點。」

劉建男說，學校有一個清潔專戶且受教育局監督，聘請3位清潔人員，平時負責廁所打掃等校內清潔，寒暑假與開學前會做冷氣、窗台等處掃除，每年經費約需200萬元，由家長會募款支應，其中廁所費用就超過100萬元。

不過，今年2月新學期開始，敦化國小6年級學生得要學掃廁所，負責清潔6年級的使用範圍。劉建男談及緣由是家長觀念的改變，上學期家長提到此事，希望回復學生打掃廁所，他認為可試試看，「定位在於生活體驗、衛生教育，而非清潔工作。」

劉建男說，敦化學生在校不用掃廁所，上國中與其他學校小朋友一起生活時，剛開始適應會有些吃力，因此校方選擇讓6年級學生於畢業前學習，順利接軌國中。

他坦言，敦化的學區背景特殊，有些家庭聘人打掃居家環境，學生在家可能都不用做清潔工作，但也不是每個家庭都可以有這樣的待遇，因此這學期與學生交流時，就希望他們至少應具備此技能；觀察實施一學期，學生反彈不大。

學生們開始掃廁所，伴隨經費、行政流程等相關作業。劉建男表示，因為需分配打掃工具給各班，學校的掃具費用增加不少，也要拍影片教學生如何掃廁所；學生清潔未必掃得乾淨，因此清潔人員於每天下課後會將廁所再全部掃過。

廁所

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