劈腿、公主抱都來了！「市長陪你拍」黃偉哲卯全力配合台南學子

「市長陪你拍」！台南市長獎頒獎典禮首場次今午於慈濟高中活動中心登場，市長黃偉哲接任學生挑戰，得獎者與市長合照時使出渾身解數，包括一字馬、劈腿、下腰等，今年有人帶筆、手機請市長簽名、自拍，也有得獎者穿上和市長借用的背心，甚至揹起市長，公主抱等，種種創意讓現場歡笑、驚呼聲不斷。

黃偉哲表示，市長獎頒獎典禮自開始優化，轉變成「市長陪你拍」之後，受到很多正面反應，到現在連別的城市皆進而仿效。他鼓勵每位得獎同學，盡量做出想得到的新方式、姿勢，也強調自己將盡力配合，以最大努力讓同學留下美好的回憶。

教育局長鄭新輝指出，南市市長獎涵蓋優學、語文、科技、藝術、體育、嘉行與勵志等7大類，110學年度起創新推出「市長陪你拍」活動，鼓勵學生自由發揮創意與市長合影，留下獨一無二的青春回憶。具創意的合照還有機會登上市長社群平台限時動態，鼓勵畢業生勇敢展現自信與活力。

今天有來自中西區、北區、安南區、安平區、南區、仁德區等6區共24所國中與補校，共564位市長獎畢業生合照，除肯定學生在各領域的優秀表現，並勉勵學子懷抱熱情與勇氣，迎向嶄新的挑戰。

獲市長科技獎的建興國中邱衍睿，憑藉對物理的熱愛與研究精神，於第64屆全國科展中榮獲國中組物理科第一名。他主動學習3D列印與Arduino程式設計，開發測量裝置並驗證共振現象，展現深厚的科學素養與問題解決能力，已錄取台南一中科學班。

獲市長語文獎的民德國中林言蓉，在全市國語朗讀比賽中勇奪第二名，展現出卓越的語文能力與穩健自信的台風。她平時善用課餘時間積極練習，反覆琢磨發音、語調與停頓，並主動錄音檢討、接受指導，以高度自律與學習熱忱累積實力，為班級爭光、也為學校語文教育添上亮眼一筆，堪為同儕表率。

獲市長體育獎的金城國中鄭琹云，是田徑隊競走選手，也是學業與運動兼優的模範學生。每天清晨六點多即到校苦練，課堂上專注聆聽、勤做筆記，課後再投入高強度訓練。即使日程緊湊，她依然保持高度自律，不僅拿下市長體育獎，更榮獲難得的全勤獎，充分展現堅毅不懈、追求卓越的精神。 「市長陪你拍」又來了！台南市長獎首場頒獎典禮今下午登場 ，市長黃偉哲卯足全力和得獎學生留下美好回憶。圖／台南市政府提供 「市長陪你拍」又來了！台南市長獎首場頒獎典禮今下午登場 ，市長黃偉哲卯足全力和得獎學生留下美好回憶。圖／台南市政府提供 「市長陪你拍」又來了！台南市長獎首場頒獎典禮今下午登場 ，市長黃偉哲卯足全力和得獎學生留下美好回憶。圖／台南市政府提供

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