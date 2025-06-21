連江縣中正國中小學生南竿機場小提琴義演 為家扶募款
把握放暑假前週末，中正國中小的小提琴社35位學生，今天上午到南竿機場快閃義演，為馬祖家扶中心募款，悠揚樂聲引起民眾駐足聆聽。同學說，努力在看到民眾捐款中有了回報。
連江縣立中正國中小指出，小提琴社由3年級至8年級，共35位成員參加，利用暑假前的假日，在人潮聚集的南竿機場舉行快閃義演活動。義演自中午近11時30分起至下午3時止，共演出2場，曲目則包括經典流行歌曲、閩東語歌謠等。此次為社團第14次義演。
連江縣立中正國中小校長林元忠告訴中央社記者，小提琴社同學為自願參加，並為一年一度義演積極準備，校方則希望透過活動，讓孩子們知道年紀雖小，但仍能透過自己的行動回饋社會，幫助需要幫助的人同時，建立自信心。
家扶基金會馬祖家扶中心主任姜精娥跟中央社記者說，每年的義演活動，都能看到小提琴社孩子們開心的表情，凸顯「小朋友幫助小朋友」的難能可貴。義演募得的款項將投入扶幼捐款，幫助連江縣內受扶助家庭的學用品補助、家庭生活補給品提供等。
8年級的吳柏叡今年為第3次參加，在義演中擔綱小提琴演奏與鼓手。他告訴中央社記者，快閃義演是個有意義的事情，不只能幫助別人，還能提升音樂素養。看到現場民眾聆聽演奏且踴躍捐款，覺得自己的努力得到回報。
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