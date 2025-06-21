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沙鹿北勢國小遭爆教室漏水 中市教育局：非事實

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市北勢國小班級數屬大校規模，針對校內老師爆料頂層漏水及省電不開冷氣一事，中市教育局表示是一場烏龍。圖／取自北勢國小臉書
台中市北勢國小班級數屬大校規模，針對校內老師爆料頂層漏水及省電不開冷氣一事，中市教育局表示是一場烏龍。圖／取自北勢國小臉書

針對台中市教育產業工會的爆料，表示沙鹿北勢國小有教室傳出疑似頂樓漏水問題，台中市教育局下午發文澄清，指出從未收到該校反映此事，校方也未曾向教育局提報相關設備修繕計畫，強調爆料中所稱該校向教育局反映，「教育局反說沒錢！一事」實屬中教產的自問自答，且學校冷氣電費概由政府全額補助，省電不開冷氣一事並非事實。

台中市教育局表示，今天得知爆料後，立刻接洽學校了解此事，校方表示該建築物氣窗，之前易受風面潑水流入後，日前校方已將氣窗口塗上「矽利康」填縫劑防水，目前並沒有再出現漏水問題， 因此未向教育局反映與申請經費，日後如再有漏水問題，視情況會向教育局反映請求協助。

教育局並說明，自2022起，因公立國中小學校為義務階段教育，學校冷氣電費由政府全額補助，除依公式計算電費外，每校再額外增加20%補助額度，供學校彈性因應需求，截至目前尚未接獲該校有電費不足的反映。

沙鹿北勢國小表示，學校電費沒有問題，且每位老師手上有冷氣卡，學生於課堂期間，依教育部公布之「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」，室內溫度達28度以上，都可以開啟冷氣，校方會再提醒每位教師依規定處理，以免影學生權益。

教育局 台中市

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