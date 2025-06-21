沙鹿北勢國小教室漏水沒人問 夏天36 °C不敢開冷氣

台中市教育產業工會日前再接獲沙鹿北勢國小教師反應，高年級的頂樓教室，多年來漏水沒人問，夏天暴熱至室內36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣，教育局也相應不理，基層教師形容過著水深火熱的日子，對學生的受教品質更是不公平，呼籲媽媽市長應出面處理解決，教育局對此表示，正和校方進行了解查證中。

台中市教育產業工會指出，日前接到北勢國小高年級老師反映，因為幼兒園及低中年級孩子無法安排於高樓層，因此高年級教室一直被安排於平等樓頂樓，也沒辦法換教室，但當夏天氣溫飆升，學生心情躁動，高年級老師班級學生每每於汗流浹背之中上課，這些地處頂樓或西曬位置的班級教室，冷氣耗電量驚人，但又不敢隨便開冷氣，深怕炎炎六月之時，冷氣費用隨即告罄。

台中教產表示，這又一件北勢國小被當塑膠很多年的案件，北勢國小長期位處頂樓教室的班級，下雨天時，不但要面對天花板漏水，教室內地面的積水窘境，學校及教育局互推稱沒錢維修，讓基層教師形容自已是過著水深火熱的日子，有學生及家長雖然已就上述問題向導師反應，但學校及教育局卻是「已讀不回」。

台中市教育產業工會因而期盼媽媽市長出面處理解決，維護教師的工作品質及身心健康，同時停止繼續剝奪高年級孩子的受教品質，讓高年級學生的畢業回憶不再是「難民營！」 沙鹿北勢國小高年級教室漏水沒人問，夏天爆熱至36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣。圖／台中市教育產業工會提供 沙鹿北勢國小頂樓的高年級教室，多年來漏水沒人問，夏天爆熱至36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣。圖／台中市教育產業工會提供 沙鹿北勢國小高年級教室漏水沒人問，夏天爆熱至36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣。圖／台中市教育產業工會提供

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