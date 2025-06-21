快訊

陳佩琪成立人權促進會 郝龍斌被問疑惑：她是誰？

六福村門票漲了！價位「直逼日本迪士尼」 全網震驚：國旅玩不起

沙鹿北勢國小教室漏水沒人問 夏天36 °C不敢開冷氣

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
沙鹿北勢國小高年級教室漏水沒人問，夏天爆熱至36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣。圖／台中市教育產業工會提供
沙鹿北勢國小高年級教室漏水沒人問，夏天爆熱至36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣。圖／台中市教育產業工會提供

台中市教育產業工會日前再接獲沙鹿北勢國小教師反應，高年級的頂樓教室，多年來漏水沒人問，夏天暴熱至室內36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣，教育局也相應不理，基層教師形容過著水深火熱的日子，對學生的受教品質更是不公平，呼籲媽媽市長應出面處理解決，教育局對此表示，正和校方進行了解查證中。

台中市教育產業工會指出，日前接到北勢國小高年級老師反映，因為幼兒園及低中年級孩子無法安排於高樓層，因此高年級教室一直被安排於平等樓頂樓，也沒辦法換教室，但當夏天氣溫飆升，學生心情躁動，高年級老師班級學生每每於汗流浹背之中上課，這些地處頂樓或西曬位置的班級教室，冷氣耗電量驚人，但又不敢隨便開冷氣，深怕炎炎六月之時，冷氣費用隨即告罄。

台中教產表示，這又一件北勢國小被當塑膠很多年的案件，北勢國小長期位處頂樓教室的班級，下雨天時，不但要面對天花板漏水，教室內地面的積水窘境，學校及教育局互推稱沒錢維修，讓基層教師形容自已是過著水深火熱的日子，有學生及家長雖然已就上述問題向導師反應，但學校及教育局卻是「已讀不回」。

台中市教育產業工會因而期盼媽媽市長出面處理解決，維護教師的工作品質及身心健康，同時停止繼續剝奪高年級孩子的受教品質，讓高年級學生的畢業回憶不再是「難民營！」

沙鹿北勢國小高年級教室漏水沒人問，夏天爆熱至36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣。圖／台中市教育產業工會提供
沙鹿北勢國小高年級教室漏水沒人問，夏天爆熱至36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣。圖／台中市教育產業工會提供
沙鹿北勢國小頂樓的高年級教室，多年來漏水沒人問，夏天爆熱至36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣。圖／台中市教育產業工會提供
沙鹿北勢國小頂樓的高年級教室，多年來漏水沒人問，夏天爆熱至36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣。圖／台中市教育產業工會提供
沙鹿北勢國小高年級教室漏水沒人問，夏天爆熱至36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣。圖／台中市教育產業工會提供
沙鹿北勢國小高年級教室漏水沒人問，夏天爆熱至36 °C，學校竟礙於電費經費不足，不敢開冷氣。圖／台中市教育產業工會提供

教育局 教室

延伸閱讀

疑學校作業疏失！五專優先免試報名3考生經教育局補救 增額上心中志願

新北某國小附幼師遭爆辱罵幼童 教育局稽查結果出爐

沙鹿埔子活動中心設公托...地方憂互相干擾 中市府：妥善協調

高雄前鎮漁港改建中 魚販怒漏水及新空間像「監獄」

相關新聞

北市學校孩子掃廁所 家長會再出錢找人助攻深度清潔

北市高中以下公立學校236校中，目前有11校是家長會出錢協助清潔，不過超過半數校園廁所以學生掃除為主、委外清潔為輔...

沙鹿北勢國小教室漏水沒人問 夏天36 °C不敢開冷氣

台中市教育產業工會日前再接獲沙鹿北勢國小教師反應，高年級的頂樓教室，多年來漏水沒人問，夏天暴熱至室內36 °C，學校竟礙...

他上國中第一次掃廁所 難過到成「心裡的坎」

學生在校實踐生活教育，有人從國小到高中都要掃廁所，被分配到就做，更希望負責掃到好，也有人國小沒掃過，國中第一次接觸就因收...

學生在校掃廁所逼不得已？ 北市校長曝原因

北市鼓勵校園清潔工作由學生自行分工完成，但有些開放校園場地，衍生出的髒亂，校方認為不是學生要負擔，因此以場租等方式來請人...

廣角鏡／金門多年小學 專科教室啟用

金門縣金湖鎮多年國民小學幼兒園暨專科教室昨啟用，屋頂有樹葉造型的裝置藝術，縣長陳福海等人啟用施放象徵「迎風高升」的氣球，...

高中免試入學提供15.7萬個名額 今開放查詢個人序位

114學年度高中分區免試入學管道今於各就學區委員會網站公告招生名額，共計15萬7504名，各就學區也開放學生查詢在就學區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。