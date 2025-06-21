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教部推廣沉浸式族語課程 向耆老學製作陷阱、弓具

中央社／ 台北21日電

學習語言最重要的就是環境，教育部鼓勵各校推動沉浸式族語課程，台東縣海端國中便邀請部落耆老，以布農語講解傳統陷阱、弓具的製作技藝。

教育部今天發布新聞稿，介紹多所學校的沉浸式族語課程，這是透過營造以族語為主要教學語言的情境，讓學生在活動中，自然而然學習族語的聽說讀寫。

台東縣海端國中邀請部落耆老，以郡群布農語講解傳統陷阱、弓具製作等技藝，並帶領學生參訪文化傳藝工坊，深入理解族語背後承載的歷史與祭典意涵。藉由實作與情境學習方式，深入理解布農族的人文價值，進一步提升語言學習的意義與深度。

新竹縣上舘國小在課程中體驗口簧琴、竹琴製作等泰雅族傳統樂器，運用數位影音資源延伸學習情境。老師還規劃泰雅族圖騰創作活動，鼓勵學生以族語描述設計理念，透過實作體驗課程，提升學生使用族語回應能力。

高雄市巴楠花部落國中小結合部落耆老、教會與社區資源，將上課場域從教室走入部落與社區，透過實作互動的課程設計，強化族語環境中的語言運用能力。

教育部表示，114學年度起，沉浸式族語課程補助的申請對象，進一步延伸至高中與完全中學，期望全面深化族語教學，為族語傳承注入更多動能。

語言 泰雅族 教育部

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