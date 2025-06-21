學生在校掃廁所逼不得已？ 北市校長曝原因

北市鼓勵校園清潔工作由學生自行分工完成，但有些開放校園場地，衍生出的髒亂，校方認為不是學生要負擔，因此以場租等方式來請人打掃，學生使用空間則自己處理。

興隆國小由學生全面負責廁所掃除工作，但1間對外開放的廁所，平日會請學生跟總務人員協助清潔，每月則以場地租金委外輔以加強清潔1次。

校長李一聖表示，學校是以生活教育跟品格教育的初衷出發，師長也觀察到，學生從1年級入學，尤其在清潔的擦東西、掃地等生活技能較為缺乏，因此盡量給小朋友學著做環境清潔。

李一聖說，校內廁所現由4至6年級學生負責，校方會在學校日向家長說明，學生打掃廁所可培養責任感、提升個人公德心及同理心、建立良好生活習慣等好處，「因為要自己打掃，大家會比較愛護環境，環境弄髒要自己整理，無形中增加同理心和公德心。」

他強調，學校會安排1位老師指導，在學生打掃過程協助，並於學生掃完後，再巡視是否需強化清潔部分；學校期末也會特別獎勵打掃廁所的學生，給予成就感和榮譽感。

「學生清潔是因為自己在使用，要是別人用的，他們也要掃，那去掃公共廁所算了。」一名國中校長認為，委外有委外的原則，不是學生造成的，就由造成者來處理，他們不會掃但會付錢，因此該校以場租作為清潔費，聘人於場地租借隔天、學生上課前來打掃。

該校長坦言，學生在校掃廁所已行之有年，因學校無任何預算可支應環境清潔，「我們沒有錢找別人，也沒有人可以找」，當被學生問為何要他們來掃，就要扣上環境是學生在使用等有意義的原因；生活教育可換多種方法執行，要學生掃廁所是不得已。

他觀察，過去的孩子從小學到高中都被訓練打掃，時代變遷，學生在家生活訓練不如以往，有些可能連掃把都沒摸過，不知廁所怎掃，家長也不會掃，都外籍移工在掃，使得學校的生活教育成本更高、增加困難度，「不是交代工作給學生，他們就會做，還要交代怎麼做。」

中正高中校長江惠真表示，學校廁所部分學生、部分委外打掃，因校園開放，低樓層的廁所以場地租金委外清潔，高樓層則是學生使用、自己打掃；寒暑假、開學前則會委外清潔公司大掃除一次。

江惠真說，教育部、教育局三申五令，廁所不能委外要自己掃，但每校的校園大小不一，教室與廁所配置也不同，例如中正高中每3間教室就配有1小間廁所，學生要在15分鐘要掃完，還沒法上廁所，打掃廁所的數量與時間都有些緊繃。她認為，不是捨不得學生清潔或學生不會打掃，而是公共衛生品質仍須兼顧，教育政策應有討論空間。 北市興隆國小學生打掃廁所，校方於學期末會特別獎勵，給予他們成就感和榮譽感。圖／興隆國小提供 北市興隆國小由學生全面負責廁所掃除工作。圖／興隆國小提供

商品推薦