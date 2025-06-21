他上國中第一次掃廁所 難過到成「心裡的坎」

學生在校實踐生活教育，有人從國小到高中都要掃廁所，被分配到就做，更希望負責掃到好，也有人國小沒掃過，國中第一次接觸就因收垃圾成為心中難跨過的坎，後來雖不排斥，但打掃各種亂象，還是會影響下堂的上課心情。

北市73校由學生全面負責廁所打掃，國中小居多；考量校園場地開放致廁所使用量增加，148校由學生掃除為主、輔以定期委外清潔加強清掃，委外清潔費用由委外場地使用費、場租收入、職工委外經費等支應，此以國小占7成最多；11校經家長會決議，由家長會提供經費協助廁所清潔；4所特教學校由校方編列經費支應委外掃除。

高中二年級丁姓學生分享，國小不用掃廁所，學校有找人來專門清潔，他直到國中才第一次在校園掃廁所，「一開始會覺得好髒，怎麼要我掃？也不敢去碰垃圾，但全部要集中在一袋再丟掉，是心裡很難跨過去的坎」，因此同學們會把工作推來推去。

丁姓學生表示，不會排斥掃廁所，畢竟環境是大家共享，一起維護環境是滿合理的。但他認為，學校找人來掃廁所比較好，與其讓學生花時間去搞清潔，倒不如拿來唸書，而且若有學生在廁所胡搞瞎搞，例如有人把衛生紙丟天花板、洗手台有噁心異物、有人玩水，都要花時間清潔，整個人會變得很煩躁，影響下一堂上課心情。

高中三年級高姓學生提到，學校廁所都是學生自己掃，不分年級，每個班級都會分配一定人數去清潔。有些同學會認為隨便掃掃就好，廁所就還是比較髒，像他在家都會打掃廁所，「如果在校工作是打掃廁所，當然會想要打掃乾淨一點」，不太會排斥，但會覺得比較倒楣、比較累。

台北市國中學生家長會聯合會榮譽總會長劉一寬指出，孩子打掃廁所，只能說有做，但要非常乾淨是很難的事，因此有些家長寧願花點錢找人清潔，也有傳統派家長認為掃廁所可訓練孩子的服從、培養對環境的責任感。

劉一寬說，他支持學生在校求學，仍須為自己的環境負責任，但回歸現實面，校方多少會請清潔公司處理，只是處理周期不一，1周1次、每月1次、甚至半年1次，費用多數由家長會支出，平時則是學生維護環境。

台北市教育局表示，校園內環境清掃，不僅是環境維護，也是環境教育及生活教育的一環。北市高中以下學校校園清潔工作原則鼓勵由學生自行分工完成，並視個別需求輔以委外清潔的方式辦理，透過參與校園環境清潔工作，培養學生獨立自主能力。

教育局強調，校園環境的維護是學生生活教育實踐的場域，透過參與掃除工作，培養學生獨立自主能力，對公共事務的參與，並建立維護公共空間的意識，期盼共同營造友善且優質的學習環境。

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