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北市這些學校孩子免掃廁所？ 家長年出數十萬「全外包」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市建安國小家長會的「香香巡守員」，抽查廁所的打掃品質。圖／盧欣業提供
北市建安國小家長會的「香香巡守員」，抽查廁所的打掃品質。圖／盧欣業提供

北市高中以下公立學校共236校，過半數校園廁所以學生掃除為主、委外清潔為輔，也有11校是家長會出錢協助清潔，其中不乏年負擔數十萬元，例如建安國小「香香專案」推行多年，家長會雖募款聘人，學生不因此免於掃廁所，仍得學習基本清掃技能。

台北市國小學生家長聯合會總會長蕭雯謙表示，「香香專案」不是教育局專案，而是家長會夥伴們數年前談及此事，將此稱為香香專案。她強調，香香專案不是花錢了事，也沒有到學生完全不掃，而是一樣打掃廁所，清潔人員則定期深度打掃，強化環境整潔，家長會和志工群後續會協助檢視清掃進度、現況是否須改善等。

蕭雯謙認為，香香專案能否推動，重點在於家長與學生、學校三方溝通，家長會想做此事都得和校方討論，校方認為若更有效率，就會支持。目前已有多所國小陸續執行香香專案，國小學生家長聯合會作為意見交流、經驗請益的平台，就有建安國小經驗就成功複製到幸安國小的成功案例。

台北市國小學生家長會聯合會副總會長盧欣業表示，他的孩子目前就讀於建安國小，該校學生人數超過2000人，廁所使用頻率極高，幾乎等同於公廁水準。為改善廁所環境，建安國小多年前即開始推動香香專案，初期由家長會出資委外聘請1位清潔人員每日半天清掃，但清潔效果有限，不少學生因廁所不夠乾淨而選擇避免如廁。

近年家長會調整策略，專案募款改由2位清潔人員全天駐校維護24間廁所清潔，並由家長委員群主動發起輪班入校監督廁所清潔，整潔度明顯提升，學生如廁意願隨之增加。盧欣業坦言，清潔人力的流動率偏高，確實會影響服務品質，因此家長會積極與人力公司溝通，要求穩定派遣清潔人員，維持清潔品質。

他進一步說明，建安國小推動的委外清潔並非完全取代學生的環境教育訓練，高年級學生仍需學習基本清掃技能，清潔人員則協助維護每日整潔及專業消毒，雙方分工合作；清潔人員也會定時巡查廁所，遇有設備損壞或學生將異物丟入馬桶等，能即時回報校方處理，並配合進行學生行為宣導，提升他們的環境素養。

然而，聘用2名清潔人員的費用每年高達家長會年度預算三分之一以上，家長會需年年籌措經費，且隨著人事成本逐年上升，募款壓力日益加劇。

盧欣業指出，113學年度上學期的香香專案募款進度緩慢，僅募得四分之一所需經費，主因是早期參與專案的家長隨孩子畢業離校，新進家長雖已受惠於改善成果，卻對專案背景較為陌生、甚至誤以為學校廁所本來就是這麼乾淨。在家長會製作廁所清潔前後對比影片後，才於下學期順利募足所需資金。

目前北市各國小執行香香專案的方式不盡相同，台北市學生家長會聯合會將於6月26日下午舉辦「香香專案經驗分享講座」，邀請各校代表交流實務經驗，無論是已推動或即將導入該專案的學校皆可參與，藉由彼此借鏡，提升校園廁所整潔品質。

盧欣業強調，「讓廁所變得清爽、乾淨，孩子不再害怕上廁所，是我們推動香香專案最根本的初衷。這不僅關乎環境整潔，更是守護孩子身心健康的重要一步。」

北市建安國小學生超過2000人，廁所使用頻率極高，甚至出現零食袋等髒亂。圖／盧欣業提供
北市建安國小學生超過2000人，廁所使用頻率極高，甚至出現零食袋等髒亂。圖／盧欣業提供
北市建安國小家長會的「香香巡守員」，抽查廁所的打掃品質。圖／盧欣業提供
北市建安國小家長會的「香香巡守員」，抽查廁所的打掃品質。圖／盧欣業提供
北市建安國小「香香專案」推動多年，由家長會出資委外2名清潔人員駐校維護24間廁所清潔，此蹲式馬桶殘留排泄物，經人員打掃後，回歸乾淨空間。圖／盧欣業提供
北市建安國小「香香專案」推動多年，由家長會出資委外2名清潔人員駐校維護24間廁所清潔，此蹲式馬桶殘留排泄物，經人員打掃後，回歸乾淨空間。圖／盧欣業提供

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