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廣角鏡／金門多年小學 專科教室啟用

聯合報／ 記者蔡家蓁
記者蔡家蓁／攝影
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金門縣金湖鎮多年國民小學幼兒園暨專科教室昨啟用，屋頂有樹葉造型的裝置藝術，縣長陳福海等人啟用施放象徵「迎風高升」的氣球，搭配學生從2樓拋灑彩帶。新校舍空間結合功能性與前瞻性，包含2歲專班、小班至中大班幼兒園教室、自然與音樂專科教室、多功能會議室及地下避難空間，展現空間整合與安全強化的教育理念。

陳福海 金門 裝置藝術 小學

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