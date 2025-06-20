高中免試入學實際招生15.7萬名額 可查個人序位
教育部今天公布114學年度高中「免試入學」管道實際招生名額，共15萬7504名，其中公立學校占6成，同時開放考生查詢在就學區的序位比率及累積人數區間。
教育部發布新聞稿指出，114學年度免試入學招生簡章提列總名額18萬8316名，扣除學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學等管道錄取且報到名額，再將未招滿的缺額回流，總計算出15個就學區的實際招生總名額為15萬7504名。
另外，為方便考生選填免試入學志願，15個就學區今天起提供「免試入學比序項目積分（未含志願序）的個人序位比率及累積人數區間」查詢服務。
教育部表示，個人序位比率區間須以不低於0.3%，且人數不少於100人的方式呈現；志願選填期間，學生可到免試入學報名及分發系統網站查詢，了解自己在就學區的序位比率及累積人數區間。
免試入學預計7月8日放榜，7月10日報到。各就學區志願選填、報名、繳件等期程，可到各就學區免試入學委員會網站查詢。
【文教熱話題】
▪ 會考志願選填／盤點雙北高中之最！從校風到外送…校友心聲、特色一次看
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 114分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙「五大單元」必考
▪ 114分科測驗／社會3科時事大彙整！重「跨科思考」 從學測分析考題趨勢
▪ 不是中國！末日糧食議題發酵 全球只有「這國家」能養活自己
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言