金門多年國小新校舍落成啟用 打造幼教專科學習新基地
金門縣金湖鎮多年國民小學今天上午舉行「幼兒園暨專科教室落成典禮」，由縣長陳福海親自主持啟用儀式，與現場師生、家長及地方貴賓共同見證校園新地標正式啟用。陳福海致詞指出，「這座新大樓不只是建築，更是一個孩子夢想啟航的起點。」
多年國小創立於1946年，原名「私立溪湖小學」，歷經借用民房、遷校重建、合併更名等過程，最終於1958年由陸軍第八軍部隊長王多年將軍在現址闢建校舍，定名為「多年國民學校」，並有「將軍學校」美譽。多年來持續深耕金湖與金沙地區教育，是當地重要的基礎教育據點。
此次落成的新校舍位於原校區，為地下一層、地上兩層的現代化建築，總經費逾5300萬元，工程歷時706日，由宏矩建築師事務所設計、紀揚營造有限公司承建。校舍空間結合功能性與前瞻性，包含2歲專班、小班至中大班幼兒園教室、自然與音樂專科教室、多功能會議室及全校地下避難空間，展現空間整合與安全強化的教育理念。
此一新校舍興建，起因於家長對2歲專班的高度期待，及原有鐵皮教室老舊問題。縣府自2020年起推動改建規劃，並於2021年成功爭取教育部補助納入老舊校舍整建計畫，工程自2022年8月開工，於2024年7月底竣工，充分體現地方政府對幼教與優質學習空間的重視。
典禮活動內容精彩，由中高年級學生獻上獨輪車表演揭開序幕，展現學校體藝特色；隨後由幼兒園學童帶來溫馨演出，充滿童趣與歡笑。啟用儀式壓軸施放象徵「迎風高升」的氣球，搭配學生從二樓拋灑彩帶，寓意「大放光彩」。
陳福海致詞指出，新校舍不僅是建築工程，更是縣府實踐「扎根零歲教育」的具體展現，未來也將持續推動準公共化幼教、親子共融設施與心理支持系統建置，為金門孩子創造堅實的起跑點。
校長張志猛則表示，新校舍完善了校園空間規劃，也強化學校教育理念的實踐。感謝縣府、教育處、工務處與設計施工團隊共同努力，師生將善用新設施，持續打造有溫度、有活力的學習環境。
典禮中，縣府公開表揚參與規劃、設計與施工的各界人員，陳福海親頒感謝獎座，以肯定團隊在推動校舍新建過程中的專業付出與跨部門合作成果，為金門教育寫下亮眼一頁。
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