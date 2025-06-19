生活自理從小練？心疼國小女兒課業滿檔 她陷兩難釣過來人回答

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聯合新聞網／ 綜合報導
日前，一位媽媽在臉書社團「小一聯盟」發文，分享自家小三女兒的日常，引起不少家長討論。圖／AI生成
日前，一位媽媽在臉書社團「小一聯盟」發文，分享自家小三女兒的日常，引起不少家長討論。圖／AI生成

日前，一位媽媽在臉書社團「小一聯盟」發文，分享自家小三女兒的日常，引起不少家長討論。原PO提到，隨著女兒開始上安親班，課業變得繁忙，讓她捨不得再要求女兒幫忙洗碗，但又怕小孩因此失去學習生活自理能力的機會，苦惱詢問「不知道有沒有人跟我一樣？」

原PO表示，女兒原本沒有去安親班，但每次叫她寫作業或讀書，孩子就會大叫抗拒，爸爸也常勸她「不要教」，直到小三開始，孩子為了和同學相處，決定加入安親班。「沒去不知道，去了才發現每個安親班都很努力促進學業，作業考卷很多」，她坦言，安親班不僅功課與考卷量多，孩子每天晚上六點半離開後，七點又得接著去才藝班，扣除交通時間，晚餐時間只有短短20分鐘。

為了讓孩子學習生活自理能力，她原本會要求女兒自己洗餐具，但看著孩子每日課業滿檔，身心俱疲，原PO心軟改變想法，「她真的辛苦，所以我就幫她洗了」。雖然她曾問過女兒是否太累、要不要放棄安親班，但孩子卻表示想去，最後原PO感嘆「不知道有沒有人跟我一樣？想讓孩子練習生活技能，但是看到她太累就算了」。

文章底下，不少家長分享自己的經歷，「假日、寒暑假也可以教生活技能啊！」、「平日晚下課還是會讓孩子洗自己餐盒跟收垃圾，假日就要幫忙掃地拖地」、「假日和寒暑假再幫忙就好，平日就擦餐具、收好」、「洗碗可以陪著一起洗，當作母女聊聊天的小時光」。

還有網友給予原PO許多建議，「如果是我會安親班提早一小時下課，讓她好好吃飯跟做好自己的事情」、「才藝班也可以考慮移到假日，這樣平日才不會太累」、「既然想讓她自己洗碗，又不放棄安親班，那有考慮放棄才藝班嗎？魚與熊掌不可兼得，不能什麼都要，然後喊辛苦」、「安親班提早30分鐘或者一個小時離開，這樣你跟孩子都可以喘一下」。

爸爸 洗碗 才藝 安親班

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