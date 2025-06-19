日本丸森扶輪社參訪交流 新北淡水竹圍國小熱情迎賓

新北市淡水區竹圍國小去年與日本宮城縣丸森小學締結姐妹校，而今年學校在扶輪社的邀請之下，帶著師生一起到日本進行參訪交流，創造美好回憶，而日前丸森扶輪社在淡海扶輪社的媒合之下，一行人來到竹圍國小進行參訪交流，校方學生打擊鼓隊也熱情表演歡迎遠從日本而來的貴賓，雙方互動熱絡。

竹圍國小校長蔣承志表示，去年雙方在扶輪社的見證下，與丸森小學成為姐妹校，而今年更以國際教育的前題下，出發到日本丸森小學參訪體驗許多當地文化，而這次也歡迎來自日本的扶輪社朋友到竹圍國小，並且由校長演奏音樂表演，更獲得日本丸森扶輪社的大力讚賞。

這次交流雙方都各派代表來贈送紀念品，表示雙方的友誼，不僅透過學校安排讓來自日本的貴賓了解淡水區的各項歷史與文化自然景觀，還有學校的特色教育課程，也希望透過雙方多次的參訪對彼此有更深的了解，打造深厚的台日友誼。

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