確定9月返校就讀！南市成功國小重建拖7年 市府給𠄘諾

位在赤崁樓旁的台南市成功國小拆除重建長達七年，市議員沈震東今天在議會質詢指出，大家非常關注成功國小今年九月是否能順利遷回校園？建議文化局及教育局應共同研商，並明確訂出使照及建照的核發時程，以利教育局協助成功國小盡早遷回。

市府表示，經跨局處協調，預計以8月中旬完工為目標，讓學校8月底完成搬遷作業，下學期學生可順利返校上課。

沈震東說，目前在遷校不確定的狀況下，僅有20位學生願意就讀，顯見遷校進度延宕已嚴重影響招生，也與教育局的就近就讀政策背離。要求市府加快教室的內裝完工，並加速對於二階段工程「學生運動館」的興建與硬軟體設備的整修，以確保學生受教權益與活動空間。

市府表示，成功國小學生返校時程由文化局統籌辦理工程，而各棟校舍內部設施設備與室內裝修作業，學校已提前完成發包，後續將配合現場施工進度，陸續安排進場施作。經跨局處協調，預計以8月中旬完工為目標，讓學校8月底完成搬遷作業，學生可順利返校上課。

文化局補充，配合消防圖審變更、機電工程、地下室地坪工程，以及操場、球場及景觀工程等，正積極趕辦並力求於返校前取得部分使照。 台南市議員沈震東在議會質詢關切成功國小學生能否如期返校上課。圖／沈震東提供 台南市成功國小力拚今年九月開學學生可返校上課。圖／台南市政府提供

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