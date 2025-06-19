上百人候補永和、福和國中 校長發信解釋分發機制
新北市永和區永和國中、福和國中慣例是依身分證字號末碼單雙號分配，今年因龍年人口暴增，2校雖分別增3班、2班因應，但仍候補上百人，福和國中還特別向家長發一封信，解釋選校機制。福和國中校長陳君武坦言，兩校分別招收51、27位特生，依規定每班可減少1至3人，所以才會有學生無法進到永和、福和國中。
陳君武說，福和、永和國中兩校太近，過去慣例透過身分證末碼單雙號分發，雙號分發至福和國中、單號則到永和國中，不過因身分證末碼少用4，兩校整體學生數約4比5，雖然希望可以用倒數第二碼分發，可以5比5分配更均勻，但涉及家長、學生權益還不敢貿然執行。
陳也透露，福和國中近3年新生人數為720人、800人、935人，114學年度達932人，今年永和國中特教新生達51人、福和國中27人，招收一位特生可減一到三人，加上今年龍年新生人數多，才會有學生無法進入永和國中、福和國中，但依照後面幾年出生率，明年應該是新生最少的一年，後年又會回溫。
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