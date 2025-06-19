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楊梅高中學生設計環保桌遊 副市長蘇俊賓玩到入迷

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市楊梅高中學生設計出2款環境教育桌遊，日前吸引副市長蘇俊賓親自到校體驗。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園市楊梅高中學生設計出2款環境教育桌遊，日前吸引副市長蘇俊賓親自到校體驗。圖／取自蘇俊賓臉書

桃園市楊梅高中學生展現創意，設計出2款別具特色的環境教育桌遊，日前吸引副市長蘇俊賓親自到校體驗。蘇俊賓大讚2款桌遊分別以瀕危植物保育和農業生態為主題，不僅具有教育意義，更展現學生對環境議題的深度關懷。後續學校也會在各班級推廣，擴大環境教育的效益。

蘇俊賓表示，楊梅高中的學生設計2款全國獨一無二的桌遊，分別介紹瀕危植物與農業生態，特別寄給他分享，並邀請他一起參與挑戰，他一直惦記著同學們的邀約，這陣子正值議會開議期間，真正可以成行的時候，幾位當時設計的同學都畢業了，沒想到，這兩款桌遊的設計者范姜宜希、葉紫嫣等同學，特地回到學校與他分享創意，讓他深受感動。

楊梅高中表示，兩款由師生設計的桌遊，充分把創意與環境意識結合，「瀕危時刻」以濕地瀕危魚類與植物為主題，靈感來自紅皮書物種的課程學習，清新可愛的繪圖與簡單易懂的規則，讓遊戲在校內外推廣中深受喜愛，並成為埤塘新樂園課程的重要內容。

「蟲蟲對決－益與害的戰爭」則啟發於有機農場的生態體驗，將益蟲與害蟲的自然抗衡融入設計，讓參與者對農業蟲害及解決方式留下深刻印象。

蘇俊賓介紹，桌遊卡牌中包含具有楊梅特色的水杉菜、桃園石龍尾、烏蘇里聚藻、台灣水蘿等植物，甚至有難得一見的食蟲植物如寬葉毛氈苔與長葉茅膏菜，充分展現學生們對棲地破壞與人類行為的關注，並結合科學依據與設計巧思，讓同學們透過桌遊的方式了解這些紅皮書中介紹的瀕危物種。網友們也紛紛稱讚這項有意義的教育活動，認為這樣的課程更值得推廣支持。

蘇俊賓 桌遊

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