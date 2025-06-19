台南4校數位深耕學習獲教育部大獎 用AI認識家鄉、科技素養這樣養成

教育部「中小學數位學習深耕計畫」獲獎學校出爐，台南市鹽水國小獲課程實施推廣銀質獎、安平區西門實小銅質獎；安南區海東國小與東區大同國小獲推廣人氣獎，展現教育與科技接軌、素養導向教學的創新能量。其中鹽水國小以結合生成式AI與在地文化的「AI尋寶—認識家鄉鹽水」課程，引導學生透過數位實境探索家鄉故事，思考科技與文化傳承的連結。

鹽水國小的「AI尋寶—認識家鄉鹽水」課程，讓學生會利用AI工具輸入關鍵字，例如「鹽水蜂炮歷史」、「月津港燈節特色」，請AI生成關於這些主題的簡介、故事大綱或詩詞，讓學生快速掌握大量資訊，並激發他們創作的靈感。 學生也嘗試使用AI繪圖工具輸入如「鹽水蜂炮萬人空巷的夜晚」、「古色古香的月津港」等描述，讓AI生成視覺化的圖像，藉此幫助學生想像，提升他們對美學和構圖的感知。

學生並將自己撰寫的文本輸入AI語音生成工具，讓AI朗讀出來，甚至能選擇不同的語氣或聲調，有助於學生練習口語表達，並在製作多媒體作品時增加音訊元素。此一課程也利用數位地圖（例如Google Maps結合街景），引導學生「走訪」鹽水的各大地標，如武廟、八角樓、永成戲院等。教師會設定任務，讓學生在虛擬環境中尋找特定線索或回答問題。

另，學生會收到由AI生成或教師設計的數位謎題，這些謎題可能與鹽水歷史事件、文化習俗相關。例如，謎題線索會引導學生去找出某個老街巷弄的故事，或是某個傳統小吃的由來，接著進行擴增實境的AR體驗，例如學生用平板掃描一張鹽水老照片時，螢幕上會「跳出」該地標的歷史故事動畫，或是相關的互動資訊。

最後學生結合在地文化的內容產出「鹽水小導遊」數位簡報、「鹽水尋寶地圖」以及多媒體互動牆，真正實現數位學習與在地文化深耕的目標。

另，西門實小以AIoT與3D建模技術為基礎，設計出兼具永續思維與創意實作的智慧校園方案，實踐設計思考與SDG目標。海東國小將AI與環境教育結合，課程貼近生活、富有啟發性，深受學生與社群好評。大同國小則持續扮演教練學校角色，推動跨校交流與模組分享，成為專業共備的典範。四校不僅展現課程創新力與在地連結，更體現跨域主題科技學習的深度與廣度。

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