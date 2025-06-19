公幼延長照顧開才藝班？南市教育局：不得巧立名目收費

台南市議員蔡宗豪今天上午在市議會質詢中批評，公托延後照顧服務限制過多，剝奪家長選擇權。他指出，延後照顧是否選擇才藝課程，應由家長自行決定，市府限制課後才藝班是否「住海邊」管很大；教育局回應延長照顧不得巧立名目向家長收費開設才藝課程，公私立機構均需遵守。

蔡宗豪指出，同樣是政府補助、公共化體系，為何公托可以開設課後社團，準公共化機構卻不行？他並秀出某公托與附幼調查問卷，上面清楚列出類似分科教育的課程內容，但卻標註「本課程非才藝班」，質疑是否刻意迴避法規。

蔡宗豪強調，教育應以公平為原則，不應對不同型態幼兒機構設限。他要求教育局清楚交代課後社團的法源與核備機制，並研擬統一規範或試辦制度，讓準公托機構也能依家長需求開課，不讓制度成為創新的絆腳石。

市長黃偉哲對此回應，認為坊間才藝班或許擔憂公托具競爭性，但強調這只是他個人猜測，強調政策應以幼兒福祉為優先。

對此，教育局回應表示，延長照顧服務目的在於協助雙薪家庭照顧幼兒，並提供符合幼兒身心發展的多元課程，然而根據幼兒教育及照顧法第43條第3項規定，延長照顧不得向家長收費開設才藝課程，公私立機構均需遵守。

教育局說，目前公立幼兒園延長照顧每小時僅收35元，本學期已有97%的園所開辦此服務，廣受家長好評。局方強調，只要業者不以延照之名變相收費，課程設計符合幼兒發展需求，便會持續支持多元學習服務。

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