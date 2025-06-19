「離家近」VS「分數到」？會考生猶豫選校志願 網一面倒：落點只是參考
114國中教育會考6月20日至26日開放選填志願，除了分數外，校風、距離、特色等都是選校需要考量的，不過即使多方評比，仍會有難以抉擇的選項。一名網友就在苦惱究竟該選擇「離家近」還是「分數到」的學校，上網詢問後得到幾乎一面倒的回應。
一名網友在臉書社團「高中學習討論群」發文詢問，選校該優先「離家近」還是「分數到」？表示分數到的學校設備較新，但是通勤時間是離家近學校的兩倍。
對此網友們幾乎一面倒勸原PO選離家近，「若前3志願就選，其餘都差不多選離家近方便優先」、「2倍的時間會超過單程1小時?若是不會，可以去；要是超過單程1小時，去離家近的。當然更好的是親自走一次感受」、「讀書在於學生個人，如果是成績差不多的學校，以學生通勤方便為主，落點分數只是供參考最低分錄取，並不代表那間學校沒有比較好」、「10分鐘與20分鐘，是兩倍；一小時與兩小時也是兩倍。如果是前者，選喜歡就好；後者，建議選時間短的」。
學生時間寶貴，校園和住家的距離是重要考量之一，《聯合新聞網》近日整理多面向選校參考，其中也有以雙北捷運為主的選校指南，希望可以幫助家長和學生選擇最適合的理想學校。
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