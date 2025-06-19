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學生戲劇比賽10所優秀學校周末開演 師生民眾免費索票

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
桃園市私立永平工商的舞台劇類作品「河・祭」，融合原住民族歌唱、祭儀舞蹈與自然精神。圖／教育部提供
桃園市私立永平工商的舞台劇類作品「河・祭」，融合原住民族歌唱、祭儀舞蹈與自然精神。圖／教育部提供

教育部指導國立台灣藝術教育館辦理114年全國學生創意戲劇推廣活動-「優藝劇現」，邀請113學年度全國學生創意戲劇比賽表現優秀的10所學校團隊，於114年6月20日至6月22日共3天的下午2時，在該館南海劇場演出，學校師生及ㄧ般民眾可免費索票欣賞學生們的創意優質戲劇。

113學年度全國學生創意戲劇比賽已於4月完賽，教育部賽後邀請優秀團隊辦理戲劇演出，包含傳統偶戲、現代偶戲及舞台劇類別，演出學校從高中職、國中及國小學習階段。桃園市私立永平工商的舞台劇類作品「河・祭」，融合原住民族歌唱、祭儀舞蹈與自然精神，訴說部落間在資源共享與衝突中的相互理解、包容與守護。

而花蓮縣立化仁國中光影偶戲團的作品「新艷火春泥」，源自花蓮縣水璉部落耆老的口傳歷史，也是撒奇萊雅族「火神祭」的由來，從手作影偶面具、改編故事到燈光設計，都由學生親手完成。

在國小階段，首次參加全國學生創意戲劇比賽的台東縣鹿野鄉永安國民小學，帶來舞台劇目「寶貝台東，友愛大自然」，以家鄉做為創作靈感，融入環境教育議題，二年級學生也台風穩健。新北市三芝區三芝國小表演傳統偶戲「綠野『獅』蹤」，澎湖縣馬公市馬公國小的表演音樂劇「小紅襪與笑臉狼」，屏東縣恆春國小「恆春護城聖山」舞台劇以地方特色文化演繹恆春建城故事，台中市豐原區葫蘆墩國小「超完美AI計畫」舞台劇顛覆傳統阿拉丁神燈的故事架構，融入科技與冒險元素。

教育部表示，全國學生創意戲劇比賽今年已邁入第20週年，無論是呈現傳統技藝、在地文化或現代題材，每一齣戲都展現學生豐富的想像力與團隊合作的成果。歡迎各界民眾踴躍索票入場觀賞，一同支持孩子們的努力與創作成果，活動詳情可至國立台灣藝術教育館官方臉書（ https://www.facebook.com/ntaec/ ）或官方網站（ https://www.arte.gov.tw/ ）查詢。

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