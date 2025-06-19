美國3校接力訪南一中 校長：讓學生走出去、世界走進來

台南一中六月迎來國際交流高峰，2周內連續接待來自美國的卡羅爾中學（Carroll High School）、科羅拉多學院（Colorado Academy）及長春藤名校普林斯頓大學（Princeton University）。交流內容從正式課程參與、文化體驗到主題討論與在地探索，除了奠定深厚的國際合作基礎，也讓在地學生「走出去」，國際學生「走進來」。

南一中今天分享這幾場的台美交流，6月5日至6日到訪的是德州的卡羅爾中學，由室內樂團以演奏方式歡迎，學生代表也全英語致詞，在跨文化溝通中拓展視野。卡羅爾中學參與台南一中拓碑藝術、飛盤競技、孔廟導覽、木藝創客、打擊音樂與飛行種子研究等課程，融合藝術、人文與自然科學領域。兩校也一對一配對，從課堂共學到共餐、共遊，在自然交流中深化語言運用與文化理解。

6月11日是自科羅拉多州的科羅拉多學院師生到訪，3天的深度交流很精彩。南一中安排學生以英語導覽校園文史地景，國內外師生共同參與在地文化課程、摺紙創作、跨文化對話課程與體育活動，並前往南美館參訪探索。科羅拉多學院教師霍夫曼主講「台美大學入學考試異同」，讓兩校學生分組討論升學制度與學習經驗，激盪出深具啟發性的對話。帶隊教師魏寧感動地表示，雖然訪問時間短暫，卻是友誼的起點。

普林斯頓大學師生6月13日來訪，除了有交換紀念品等交流，並參觀校園與校史室，理解台南一中百年學風。普林斯頓學生分享了他們對台灣教育與文化的觀察，而南一中學生則介紹在地生活與學習經驗，雙方熱烈討論，激盪出許多精彩觀點。

原本要探索夜市，但因天候不佳，改至南紡購物中心、誠品書店，體驗台南古都生活的另一面風貌。從在地品牌、美食小吃到特色文創商品，再到書店中多元的閱讀選品與獨特的文化氛圍，普林斯頓大學生們對台灣兼容傳統與現代的生活樣貌感到驚喜。

校長廖財固說，台美學生交流期間，熱情的接待家庭扮演了不可或缺的角色。每位學生皆由南一中學生家庭接待，協助生活起居、文化導覽，並精心規畫家庭活動，像是夜間活動、手作料理、家庭小旅行等。這些溫馨互動不僅拉近彼此距離，也讓來訪學生真切體驗台灣家庭文化的溫暖與真誠。

廖財固提到，過去的國際教育重視「走出去」，要走向國際。但作家胡晴舫提到另一個概念，除了走出去之外，更要設法讓國際「走進來」，因此，將此一概念轉化運用在國際教育上，以創新的課程教學與多元發展的學生動能作為交流的主軸，讓世界走進一中，也讓一中「被需要」，成為國際教育圈不可或缺的一分子。 台南一中六月迎來國際交流高峰，2周內連續接待來自美國的3所學校學生，從課堂共學到共餐、共遊，在自然交流中深化語言運用與文化理解。圖／南一中提供 台南一中六月迎來國際交流高峰，2周內連續接待來自美國的3所學校學生，從課堂共學到共餐、共遊，在自然交流中深化語言運用與文化理解。圖／南一中提供 台南一中六月迎來國際交流高峰，2周內連續接待來自美國的3所學校學生，從課堂共學到共餐、共遊，在自然交流中深化語言運用與文化理解。圖／南一中提供

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