少子化來襲 115學年國立私立高中班級人數上限再減一人

繼上學年下調國立、私立高中學校班級人數上限，教育部日前核定115學年再減一人，每班上限33人、私立學校每班43人。對此，教團表示，高中教育現場特殊生安置比例升高、學生偏差行為事件頻傳，調降班級人數讓教師更能關照學生需求，也達成精緻化教育目標。

國教署114學年度調降國、私立高中招生班級人數上限，除竹苗區外每班均少一人，國立學校每班34人、私立學校每班44人。日前國教署再核定國、私立高中115學年度招生班級人數，除竹苗因新興人口成長，班級人數維持不變，其餘縣市國立學校每班均再少一人，國立學校上限33人、私立學校43人，進修部則為每班38人。

教育部表示，因應少子女化趨勢，在107至109學年進行第一波高中職調降班級人數後，現在朝向引導學校精緻辦學，在班級人數調控面向採「公私立衡平考量」、「分階段穩定調降」方式處理。115學年調整後，學校倘有「再」調降班級人數的因地制宜需求，得函報教育部審視合理性辦理。

根據教育部統計處各教育階段學生數預測報告，高一生源人數114學年降至低谷18萬2276人、116學年龍年效應攀至高峰22萬3806人，並在117學年至121學年維持在20萬人上下不等，之後學年長期呈現遞減趨勢。教育部表示，為考量容納上述學生數回升所需班級規模，並維持各就學區就學機會率，目前不宜提前進行全國性大規模班級人數調降。

全教總副秘書長兼高中委員會主委巫彰玫分析，116龍年效應只是少子女化趨勢的最後一個反彈，之後人數便是一路下滑。113學年度國立學校高一的班級人數在33人以上的班級約佔三成多，人數在30人以上約佔五成多，也就是說，在班級數不變的情況下，到116年即使人數反彈，也不致無法容納。

巫彰玫指出，全教總持續倡議推動精緻國教，落實108課綱素養導向教學，樂見並肯定教育部正面回應全教總主張，於115學年度再調降班級人數。調降班級人數除了是因應少子化的自然趨勢，更重要的是達成精緻化的教育目標。且高中教育現場特殊生安置比例升高、學生偏差行為事件頻傳，調降班級人數讓教師更能關照學生的個別需求。

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