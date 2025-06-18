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金門高中師生策劃白色恐怖展覽 訴說在地人權歷史

中央社／ 金門18日電

金門高中師生以檔案局解密政治檔案等資料，策劃金門在地白色恐怖歷史的人權展今天開展，該校教師劉雋迪說，學生實際閱讀案件資料再進行轉化，對人權、法治等觀念能有更深刻理解。

金門高中教師劉雋迪在其社會專題課程，與學生以金門在地白色恐怖歷史為主題，透過檔案局解密政治檔案等資料，在金門高中校園舉辦「被摺起的昨天：金門白色記憶與不義遺址特展」，自即日起展至30日。

根據展覽資料，此次共有4個展區，包含金門校園為背景的政治案件、金門地區與白色恐怖相關報導與口述歷史、金門不義遺址巡禮，以及金門高中校友對白恐歷史的藝術創作與檔案卷宗複製品等。

劉雋迪接受中央社記者採訪時指出，按照課本內容教授人權、憲法等觀念時，學生很容易只淪為背誦，「如果沒有情境，或者不知道這些權利保障的歷史脈絡，學生很難深刻認知人權可貴。」因此去年11月與今年3月，曾與專題課程學生和國家人權博物館合作，在校園展出澎湖七一三事件、台灣不義遺址等主題人權展覽。

劉雋迪說，「但這些都不是金門自己的案件」，在收到許多回饋希望能有在地內容後，這次終於能以金門為主體策劃展覽；他也表示，課本提到白色恐怖或戒嚴時期案件時，都是以台灣為主，這會讓學生覺得這段歷史與金門無關，「但實際上金門的政治案件並不少見。」

他說，這次讓學生大量閱讀案件資料，並自行抓出重點策劃展覽，「學生能認識到原來金門在地、甚至自己學校都曾發生過政治案件」，這樣的學習經驗是單純看課本、準備考試難以想像的，相信對人權、法治等觀念能有更深刻理解。

金門高中廖姓學生受訪表示，過去與人權館合作展覽，都是已經準備好的展覽資料，但這次必須直接閱讀案件再轉化成展覽內容，「這次很多是我們一點一滴累積出來的」，此次策展許多環節也由學生自己走訪調查，如金門過去政治犯槍決前會在金城市區遊街，「老師在網路上看到有當時目擊者曾提過當時情境，後續就讓我們想辦法與目擊者聯繫。」

她說，因聯繫上目擊者，得知當時遊街政治犯神情恍惚，可能是被灌酒減輕恐懼，以及街旁也有許多小孩圍觀被大人驅趕等細節，「透過這類調查能獲得書本裡得不到的資訊，印象也更深刻。」

「被摺起的昨天：金門白色記憶與不義遺址特展」展覽即日起至30日的平日時間，每天上午8時至下午5時在金門高中白宮展覽廳開放參觀，校外民眾可至警衛室登記進入展場參觀，假日則不開放。

金門 國家人權博物館

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