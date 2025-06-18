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高雄陽明國中師生科學競賽雙料得獎 科研獲殊榮

中央社／ 高雄18日電

高雄市陽明國中教師因設計出「走訪旗津海岸」實境教學教案獲全國科學競賽銀獎，此外，3名國二學生也好奇水龍頭常短時間鏽蝕做研究，發現是沼氣排放造成，研究結果獲銅獎。

陽明國中二年級學生梁譽瀚、鄭采妮、方柏文發現，家裡全新的水龍頭、金屬擺飾品在一年內便出現鏽蝕，而這種現象並非每戶都有，這引發了他們對居家環境的好奇與探究，與老師合作研究「找回『沼』致鏽蝕的金屬本色！」獲2025科學探究競賽「這樣教我就懂」銅獎。

陽明國中新聞稿表示，師生在研究時懷疑是鄰近水溝排放的沼氣導致金屬鏽蝕，經過實驗證實是屋後污水水溝的沼氣，也就是帶有「硫化氫」隨空氣進入家中導致金屬鏽蝕。研究團隊發現許多居家同樣情形，卻沒有出現鏽蝕，追查發現與高雄改善污水接管，避免沼氣進入住家水溝腐蝕金屬有關。

校方表示，3位學生不僅找出問題根源，更進一步研究出利用小蘇打、鋁箔紙與食鹽水就能有效還原鏽蝕金屬的方法；過程符合科學探究競賽精神，展現科學探究能力與解決問題的巧思，獲國中組銅獎。

此外，教師團隊實境教學的主題也抱回比賽銀獎，理化科老師翁郁凰與地球科學老師侯依伶合作，以「走訪旗津海岸」教案設計榮獲銀獎。此教案透過實地走訪旗津海岸，學生們得以親身體驗物理的波浪、看到沙灘地形、學習地球科學的侵蝕、搬運等概念，將抽象的科學知識具象化。

陽明國中校長張永芬表示，此次師生共同獲獎是對學校長期推動科學教育的最佳肯定，將持續鼓勵師生投入科學研究與創新，培養更多具備科學素養與社會關懷的優質人才。

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