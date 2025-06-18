瑞芳學生搭車因讓座問題被罵哭 沈政男：沒有學校教孩子勇敢說不
瑞芳私中男學生在公車上因讓座問題，被一位歐巴桑罵到哭，引發社會關注。醫師沈政男指出，現在學校到底有沒有教孩子，遇到不公平、不合理的事，可以堅定又平和地說「你這樣做是不對的」？問題是，「就沒有這樣的學校啊！」
沈政男說，學生就讀瑞芳私中，很多學生是外地來周間住校，周五晚上返家。這位學生遇到的問題，也反映出許多家長對孩子教育選擇的困惑。現實中，家長常面臨孩子該念明星國中、一線私中，還是二線私中的抉擇，尤其當成績在中上游游移，且交通接送成為考量時，更顯複雜。
沈政男分析，私中給人的印象是管理嚴格、師資精挑細選，因為收費較高，環境相對封閉，競爭氣氛濃厚，多元教學機會較少，學生間競爭激烈。相對而言，國中校園是社會縮影，環境開放且多元，學生必須學會與不同背景的人相處，打下人生基礎與格局。雖然國中環境風險較高，但這樣的歷練對孩子的成長相當重要。
沈政男提醒，家長選擇學校時，首先應該從高中升學目標倒推，評估未來可考取的高中，再決定適合孩子的國中或私中。若孩子能考上一線私中，通常會選擇私中；若成績尚可但未達頂尖，家境不錯的家庭則可能考慮二線私中，期待能直升高中部。反之，若附近有一線國中且校內競爭激烈，孩子有機會激發潛力，也是不錯的選擇。
交通因素也是不少家庭的考量之一，私中通常有校車接送，但路線不能太遠，否則孩子需要早起出門，家長也會疲憊。沈政男強調，無論選擇哪種學校，關鍵在於孩子是否具備主動性。若孩子能主動起床上學、認真讀書、努力考試，並能自主選擇校系，學校的類型其實差別不大。
他指出，許多家長反映孩子主動性不足，從起床到完成作業甚至應付考試，都需要家長嚴格督促，然而即使如此，也未必能得到配合。這種情況相當複雜，不能一概而論，但孩子若能培養自主學習的態度，升學或生活皆更有保障。
沈政男也直言，一些自稱「愛台灣」的網紅家庭，其子女多選擇私中，實際上並不完全相信政府國中教育。反之，願意支持並信任公立國中的家長，更是為了孩子能在多元社會環境中磨練社會能力與人格。
他總結說，「念國中的好處在於教育即生活，國中是社會的縮影，念書不只是為了升學，更是打下人生基礎與格局的過程。」孩子在較開放多元的環境中，雖需面對更多挑戰與風險，但這正是成長不可或缺的養分。
沈政男提醒，家長在幫孩子選擇學校時，不妨先想想未來升學路線、孩子的特質，以及交通便利等現實因素，給孩子最適合的教育環境，而非單純以學校名稱或名氣決定。
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