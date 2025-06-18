45÷9(3＋2)答案是啥？沒照1準則超多人算錯 數學老師揭真相
近日一道看似簡單的數學題目在國外社群媒體上引發熱議，看似是小學生程度的算式，卻讓大批網友陷入熱烈討論。這道題目是「45÷9(3+2)」，乍看之下不難，卻因解題方式不同，產生了兩種截然不同的答案：「1」與「25」。
根據英國《每日郵報》報導，爭議關鍵在於如何正確理解運算順序，也就是美國常用的「PEMDAS」原則。這個縮寫代表括號（Parentheses）、指數（Exponents）、乘除（Multiplication and Division）與加減（Addition and Subtraction），其中乘除與加減需依照從左到右的順序處理。
應用此規則來看，正確解法應為：
先算括號內的 3 + 2 = 5；
再從左至右計算 45 ÷ 9 = 5；
最後將結果乘以括號內的 5，即 5 × 5 = 25。
不過不少網友則採用了另一種理解方式：先把括號的結果 5 乘上 9 得到 45，再拿 45 ÷ 45，算出答案是 1。這種看法與「9(3+2)」被視作整體的乘法運算有關，也因此造成誤解。
事實上，類似的陷阱題早已多次在網路上掀起熱潮，像是「6÷2(1+2)」與「8÷2(2+2)」也都曾引發兩派答案對立，甚至成為迷因笑話在網路上瘋傳。
對此，有數學教師指出，根本問題在於題目設計本身不夠嚴謹。如果能在「9」和「(3+2)」之間明確加上乘號，就能大幅減少歧義。他表示，數學本應該追求邏輯清晰，而不是靠語意模糊來製造混亂。
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