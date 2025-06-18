金鷹獎表揚345人 謝國樑：拔尖教育有成有捨建中留基隆

基隆市長謝國樑今表揚345位國高中、小學與幼兒園「金鷹獎」得主畢業生，獲獎學生展現多元才能與卓越表現，其中中興國小集中式特教班的盧羿安面對先天肢體限制多次獲得特教美術比賽佳作；謝國樑說，市府推動在地就學成果，今年也有學生捨棄建中就讀基隆學校。

「金鷹獎」以基隆市市鳥黑鳶為意象，今年度共有來自市立高中、公私立國中小、公立幼兒園與國中小補校等共345名畢業生獲獎，獲獎學生代表基隆多元教育成果。

中興國小集中式特教班的盧羿安雖面對先天肢體限制，仍持續以美術創作表達內心世界，作品「伸出援手」等多次獲得特教美術比賽佳作。

堵南國小龔苡睎在學術、藝文與體育皆有斬獲，在防災程式競賽、圖文創作與漫畫比賽中獲獎，在羽球聯賽中也帶領團隊摘下佳績；五堵國小陳媛鈞擔任校內學生自治市市長，不僅展現領導力，更在科展連續獲得市級特優。

謝國樑表示，金鷹獎是榮耀的肯定，他自己就學時也沒有得過，十分不容易。市府推動在地就學有不錯成果，近日有學生捨棄建中就讀基隆的公私立學校，市府未來將持續發展拔尖教育，開設更多元的課程，協助優秀學子在基隆深耕成長，為城市注入新希望。

謝國樑表示，市府未來也將持續投注資源於多元教育發展，協助每位孩子依其天賦展翼高飛，在人生旅途中自由翱翔、發光發熱。

今年國中教育會考碇內國中學生成績亮眼，5名學生總分達到30分，最高分是蕭向鈞拿到35．6分，他的分數可上建中，但他決定念國立基隆高中，除可獲3年30萬獎學金外，每天還可省3小時通勤時間。 基隆市長謝國樑今天表揚全市345位國高中、小學與幼兒園「金鷹獎」得主畢業生，獲獎學生展現多元才能與卓越表現。記者游明煌／攝影 基隆市長謝國樑今天表揚全市345位國高中、小學與幼兒園「金鷹獎」得主畢業生，獲獎學生展現多元才能與卓越表現。圖／基隆市政府提供 基隆市長謝國樑今天表揚全市345位國高中、小學與幼兒園「金鷹獎」得主畢業生，獲獎學生展現多元才能與卓越表現。圖／基隆市政府提供 基隆市長謝國樑今天表揚全市345位國高中、小學與幼兒園「金鷹獎」得主畢業生，獲獎學生展現多元才能與卓越表現。圖／基隆市政府提供 基隆市長謝國樑今天表揚全市345位國高中、小學與幼兒園「金鷹獎」得主畢業生，獲獎學生展現多元才能與卓越表現。記者游明煌／攝影 基隆市長謝國樑今天表揚全市345位國高中、小學與幼兒園「金鷹獎」得主畢業生，獲獎學生展現多元才能與卓越表現。圖／基隆市政府提供

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